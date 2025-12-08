newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 11:04

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Εν μέσω πυρών βρίσκεται για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, στον απόηχο των μεγαλειωδών κινητοποιήσεων των αγροτών. Η αντιπολίτευση εξαπολύει μύδρους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και θέτει το Μαξίμου των ευθυνών του. Ενδεικτική είναι η συζήτηση για το αγροτικό, στο MEGA:

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση αποπειράθηκε να οδηγηθούμε σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν πέτυχε αυτή τη φορά. Αρχίζει να υπάρχει μία αλληλεγγύη και κατανόηση μεταξύ των πολιτών, ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι κάτι ξένο που δεν μας αφορά». Και πρόσθεσε: «Οι αγρότες είναι στο δρόμο σε τραγικές συνθήκες. Ακούμε αγρότες να λένε τι ψυχικό κόστος είχε για εκείνους οι θανατώσεις των ζώων τους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως τα τελευταία τρία χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τον πρωτογενή τομέα. «Χθες ο πρωθυπουργός έδωσε μία υπόσχεση, η οποία είναι ψεύτικη. Είπε ότι στο ακέραιο θα καταβληθούν οι επιδοτήσεις στους έντιμους αγρότες. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να γνωρίζεις την αιτία που κόπηκε η επιδότηση και ποιο είναι το υπόλοιπο. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί πρόπερσι έπαιρναν αυτό το ποσό και φέτος παίρνει πολύ λιγότερα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Επιχείρηση εκτόνωσης αντιδράσεων από την κυβέρνηση

Από την κυβερνητική πλευρά, ο βουλευτής της ΝΔ, Βαγγέλης Λιάκος, κινήθηκε στη γραμμή εκτόνωσης των αντιδράσεων και επανέλαβε τα περί ανάγκης διαλόγου.

«Αδιαμφισβήτητα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πιεστεί αρκετά και βιώνουν μία δύσκολη κατάσταση με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Στη συνέχεια είχαμε τις ζωονόσους, ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο Ντάνιελ. Σε όλα αυτά υπήρχε συνεχής διάλογος με την κυβέρνηση και έδινε τις λύσεις, προσπαθούσε να βοηθήσει σε όλες αυτές τις καταστάσεις», είπε.

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
