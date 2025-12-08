Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με μπλόκα στις εθνικές οδούς και σε πάνω από 50 σημεία της χώρας, εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, εμφανίζονται διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, αν δεν ικανοποιηθούν βασικά τους αιτήματα, πέραν της εξόφλησης των οφειλομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας»

Απορρίπτοντας ως εμπαιγμό τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη, δια στόματος του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζει τα μπλόκα ως ακραία μορφή διαμαρτυρίας, συνεχίζοντας να προσδοκά στον κοινωνικό αυτοματισμό, ενώ επαναλαμβάνει τα περί διαλόγου «με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», καταδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί διάλογο με συνομιλητές της αρεσκείας της και με έλεγχο στο τι θα συζητηθεί.

«Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει εδώ και χρόνια να έχουμε τιμές που να ικανοποιούν την κοινωνία και άμεσα αναπλήρωση εισοδήματος», δήλωσε ο Γιάννης Τσούτρας, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρδίτσας.

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας» σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Αγρότες: Πανελλαδικός ξεσηκωμός – Κλιμάκωση με συντονισμένες δράσεις

Τον τόνο του πανελλαδικού ξεσηκωμού των αγροτών δίνουν τα τρία πανίσχυρα μπλόκα στη Θεσσαλία. Σε συνέλευση που έγινε στο μπλόκο της Νίκαιας την Κυριακή, οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον αγώνα με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Συγκεκριμένα σήμερα Δευτέρα, θα προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό (17:00-19:00) των παρακαμπτήριων οδών γύρω από το μπλόκο, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα γίνει αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας (σε κόμβο Νίκαιας, Ε-65 Καρδίτσα και διόδια Λόγγου Τρικάλων), μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των ψαράδων.

Την Πέμπτη στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται να λάβει χώρα σύσκεψη φορέων, σε μία προσπάθεια των αγροτών να συστρατεύσουν στο πλευρό τους, το σύνολο της κοινωνίας.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Ενισχύονται τα μπλόκα στην Κεντρική Ελλάδα

Οι αγρότες στην Κεντρική Ελλάδα, ενισχύουν τα μπλόκα τους στην Αθηνών–Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο, Μπράλο, και Αταλάντη. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.

Μετά τη χθεσινοβραδινή στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις, μεταδίδει το ΑΠΕ. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Δείτε σε αυτόν τον χάρτη σε ζωντανό χρόνο όλα τα μπλόκα στην ελληνική επικράτεια

Στο χορό των κινητοποιήσεων και η Κρήτη

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις χθες το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, έστησαν μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά διέκοψαν για μισή ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ.

Σήμερα, οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι διαρκείας.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το που θα στηθεί μπλόκο. Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.

Μπλόκα παντού

Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.