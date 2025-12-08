newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 09:16
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 08 Δεκεμβρίου 2025 | 07:20

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Την στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζουν εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, με συγκεντρώσεις σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πλατεία Βάθη). Στη Θεσσαλονίκη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση της Αθήνας απευθύνουν η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Γεωργίας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας πως «η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει τον λαό απέναντι στους αγρότες δεν θα περάσει!».

«Οι αγρότες παλεύουν για να μείνουν στη γη τους»

Τα σωματεία, τονίζουν ότι ο αγώνας των αγροτών «είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα για τον λαό μας».

Τα σωματεία σημειώνουν επίσης ότι «οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες και ποιος πραγματικά ταλαιπωρεί τον λαό: Οι πολιτικές που μας αφήνουν απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές, με διαλυμένο σύστημα Υγείας και χωρίς τις σύγχρονες υποδομές που έχουμε ανάγκη.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες».

«Ο λαός αγκαλιάζει τον αγώνα των αγροτών γιατί τα αιτήματα τους είναι και δικά του», σημειώνεται στο κάλεσμα των συγκεντρώσεων, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν επίσης μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, το Σωματείο Μισθωτών – Δικηγόρων, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων – Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής, η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Ανάλογη κινητοποίηση σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και στη Μυτιλήνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Business
ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο