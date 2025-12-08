Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Την στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζουν εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, με συγκεντρώσεις σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πλατεία Βάθη). Στη Θεσσαλονίκη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση της Αθήνας απευθύνουν η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Γεωργίας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας πως «η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει τον λαό απέναντι στους αγρότες δεν θα περάσει!».

«Οι αγρότες παλεύουν για να μείνουν στη γη τους»

Τα σωματεία, τονίζουν ότι ο αγώνας των αγροτών «είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα για τον λαό μας».

Τα σωματεία σημειώνουν επίσης ότι «οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες και ποιος πραγματικά ταλαιπωρεί τον λαό: Οι πολιτικές που μας αφήνουν απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές, με διαλυμένο σύστημα Υγείας και χωρίς τις σύγχρονες υποδομές που έχουμε ανάγκη.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες».

«Ο λαός αγκαλιάζει τον αγώνα των αγροτών γιατί τα αιτήματα τους είναι και δικά του», σημειώνεται στο κάλεσμα των συγκεντρώσεων, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν επίσης μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, το Σωματείο Μισθωτών – Δικηγόρων, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων – Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής, η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Ανάλογη κινητοποίηση σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και στη Μυτιλήνη.