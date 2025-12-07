«Τα μπλόκα σε όλη την χώρα στριμώχνουν την κυβέρνηση, χρειάζεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας». Με αυτό το μήνυμα η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας (στη Λάρισα) έδωσε τον τόνο για το τι πρόκειται να ακολουθήσει με χιλιάδες τρακτέρ να είναι παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα, με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα στις εθνικές οδούς

Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους ενώ η κυβέρνηση δια στόματος του πρωθυπουργού δηλώνει ρητά πως το κλείσιμο των δρόμων είναι ακραία μορφή διαμαρτυρίας.

Ούτε βήμα πίσω – Μαστίγιο και καρότο από Μητσοτάκη

Στη συνέλευση της Νίκαιας αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Κλείσιμο παράδρομων (08/12) σε συγκεκριμένες ώρες γύρω από το μπλόκο.

Αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου (10/12) από τα τρία πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας (σε κόμβο Νίκαιας, Ε-65 Καρδίτσα και διόδια Λόγγου Τρικάλων), μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των ψαράδων.

Κάλεσμα σε συγκέντρωση στη Νίκαια (11/12) σε όλα τα σωματεία και τους φορείς του νομού Λάρισας για να εκφραστεί η εργατική αλληλεγγύη στον αγώνα.

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας» σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Νωρίτερα, θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές.

Από την άλλη – επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, κούνησε το δάχτυλο στους διαμαρτυρόμενους χαρακτηρίζοντας «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα που «μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».

«Δεν βγήκαμε στο δρόμο για τα χρωστούμενα, βγήκαμε εδώ για το μέλλον μας. Βγήκαμε για τα αιτήματα μας (…). Αυτά είναι ζωτικής σημασίας αιτήματα που μπορούν να μας δώσουν προοπτική για το σήμερα και για το αύριο, να συνεχίσουμε να παράγουμε, να καλλιεργούμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για όλο το λαό» υποστήριξε ο αγροτοσυνδικαλιστής με διάθεση να ανοίξει τη βεντάλια και να βάλει στο τραπέζι τα σύνολο των θεμάτων που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι παράγοντες βγάζουν ανθρώπους του μόχθου στους δρόμους

Τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντας που αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν υποχωρούν σπιθαμή.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο με το αίσθημα αδικίας στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο να υπερισχύει.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι με κάθε ευκαιρία εκφράζουν την αγανάκτησή τους από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Καθυστερήσεις πληρωμών. Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Υψηλές τιμές και κόστος παραγωγής «γονατίζουν» τους παραγωγούς.

Νιώθουν τον κυβερνητικό εμπαιγμό καθώς παρά τις υποσχέσεις δεν έχουν λάβει όλες τις απαντήσεις που επιζητούν για τα καυτά θέματα που τους απασχολούν.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών

Με τα μπλόκα να «φουντώνουν» και την αντιπολίτευση να εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών (Κωνσταντίνος Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς».

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», είπε ο Κώστας Καραμανλής.

«Να καταλάβει επιτέλους η κυβέρνηση ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. (…)Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτή τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

Μπλόκα παντού

Με την ερχόμενη εβδομάδα να θεωρείται κρίσιμη καθώς είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για τον συντονισμό όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο τον τόνο του πανελλαδικού ξεσηκωμού των αγροτών δίνουν τα τρία πανίσχυρα μπλόκα στη Θεσσαλία: Στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στον Ε-65 στην Καρδίτσα και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Μπλόκα, εκτεταμένοι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τη Θεσσαλία μέχρι τον Έβρο και την Κρήτη.

Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Η Ιονία Οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα όμως επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου. Το μεσημέρι της Κυριακής, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσφυγή κατά της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, όπου οι αγρότες δέχτηκαν επίθεση από τα ΜΑΤ, διακόπηκε προσωρινά η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το απόγευμα οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στο δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και εν συνεχεία τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν το δρόμο – και όχι τα τρακτέρ. Από την πλευρά της η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δε φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Στον κυκλικό κόμβο στο Κάστρο, οι αγρότες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς, καθώς έσπασαν τον κλοιό και ισοπέδωσαν τα προστατευτικά στηθαία. Σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας, περίπου 50 τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή, περίμεναν να ενσωματωθούν με τον κύριο όγκο των αγροτικών μηχανημάτων που κατευθυνόταν από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, την Αλίαρτο και τα Βάγια.

Οι νέες κινητοποιήσεις των αγροτών

Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν από τη Δευτέρα (08/12) οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, αφού όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των παραγωγών στα Χανιά, ο πρώτος σταθμός θα είναι το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι διαρκείας.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το που θα στηθεί μπλόκο. Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.