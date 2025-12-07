Το ποσό των 2,48 δισ. ευρώ καταβλήθηκε στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της χώρας για ενισχύσεις από τις αρχές του έτους μέχρι και την 1 Δεκεμβρίου 2025, όπως ισχυρίζονται σε άτυπη ενημέρωση πηγές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου προβλέπεται να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ, με το συνολικό ποσό για το 2025 να διαμορφώνεται στα 3,7 δισ. ευρώ, έναντι των 3,1 δισ. ευρώ το 2024.

Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται η πληρωμή 1,2 δισ. ευρώ

Αναλυτικότερα, από τις αρχές του χρόνου έως τις 24 Νοεμβρίου 2025 πληρώθηκε το συνολικό ποσό των 1.977,5 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν για άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι (συνδεδεμένες ενισχύσεις, νέοι αγρότες, αναδιανεμητική ενίσχυση, προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον, βασική ενίσχυση κ.ά.) έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία 869,7 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα πληρώθηκε για δράσεις και επενδυτικά προγράμματα (βιολογικά, γεωργοπεριβαλλοντικά, συστήματα ποιότητας, σχέδια βελτίωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προγράμματα Leader) από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) το ποσό των 706,8 εκατ. ευρώ.

Επίσης, καταβλήθηκαν 48 εκατ. ευρώ για μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς (ΚΟΑ), ενώ από το υπουργείο Οικονομικών πληρώθηκαν 353 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό περιλαμβάνει ενισχύσεις για την ευλογιά και την πανώλη ύψους 93 εκατ. ευρώ, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 144 εκατ. ευρώ, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο 56 εκατ. ευρώ και λοιπές ενισχύσεις συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ.





Οι ενισχύσεις από 25/11 έως 1/12/2025

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τις 25 Νοεμβρίου έως και την 1 Δεκεμβρίου οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται σε 496,2 εκατ. ευρώ.

Από αυτά τα 363 εκατ. ευρώ ήταν η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και 10 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη.

Ακόμη, προς επενδυτικά προγράμματα (ΚΟΑ) και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πληρώθηκαν τα ποσά των 0,1 εκατ. ευρώ και 122,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ποιες πληρωμές αναμένονται

Στο μεταξύ σύμφωνα με πάντα με τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται η πληρωμή 1,2 δισ. ευρώ.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου 23, «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Επίσης ακολουθούν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική αποζημίωση που παραδοσιακά καταβάλλεται το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον «Daniel».