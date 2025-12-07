newspaper
Κ. Καραμανλής: Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους αγρότες και κτηνοτρόφους
Πολιτική Γραμματεία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 13:22

Κ. Καραμανλής: Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους αγρότες και κτηνοτρόφους

Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στην Ξάνθη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Με τα μπλόκα να συνεχίζονται και να φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε αγρότες και κτηνοτρόφους σε εκδήλωση όπου μίλησε στην Ξάνθη.

«Να ακούμε τους αγρότες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος του ομίλου εταιριών ΣΕΚΕ.

Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή» και αναφέρθηκε στη θετική αναπτυξιακή πορεία της ΣΕΚΕ, που, όπως είπε, πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία.

«Επιστρέφουμε στην τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μας ένα ανταποδοτικό μέρισμα αλληλεγγύης»

Ο κ. Καραμανλής μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο δημοτικό θέατρο Ξάνθης και σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Με την σημερινή δυναμική παρουσία μας επαναβεβαιώνουμε την πίστη μας στην συνεταιριστική ιδέα.

Αποδεικνύουμε με πράξεις τον σεβασμό μας στον αξιακό μας κώδικα, που μας καθιστά πρότυπο συλλογικής οργάνωσης παραγωγών.

Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας, ως μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέρα από τους οικονομικούς της στόχους, υιοθετεί ως προτεραιότητά της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Παράγουμε και δρούμε στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής οικονομίας. Mε την έγνοια μας όμως πάντα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Είμαστε ένα καλό παράδειγμα για τα απτά αποτελέσματα που επιτυγχάνει η κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς μας, τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, την αύξηση των εξαγωγών μας. Επιδιώκουμε την κερδοφορία, την εύλογη ανταμοιβή των κόπων μας και τη δίκαιη διανομή της.

Παράλληλα, με αίσθημα ευθύνης, με διαφάνεια και δικαιοσύνη επιστρέφουμε στην τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μας ένα ανταποδοτικό μέρισμα αλληλεγγύης.

Τα θετικά αποτελέσματα των χρήσεων του 2024 και οι ακόμη θετικότερες προβλέψεις για το 2025 έρχονται να πιστοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου. Να επιβραβεύσουν την σκληρή δουλειά όλων. Να δικαιώσουν την επένδυσή μας στην ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Συνοψίζω:

Η πρόβλεψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου της ΣΕΚΕ το 2025 διαμορφώνεται στα 115 εκατομ. ευρώ, έναντι 94,7 εκατομ. ευρώ το 2024. Δηλαδή αύξηση 21,4 %

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου προβλέπονται στα 4 εκατομ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατομ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 57%.

Αύξηση αναμένεται και στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA ). Για τον Όμιλο προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 11 εκατομ. ευρώ, από 9,5 εκατομμύρια το 2024.

Η θετική πορεία της ΣΕΚΕ δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη. Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών συνιστά επίτευγμα».

Η αναφορά στις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ο κ. Καραμανλής μίλησε για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και τόνισε: «Ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις:

Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους.

Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη.

Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

Μείζονα εθνική απειλή η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου

Ως προς τον κίνδυνο ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε:

«Επανερχόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας θέλω να τονίσω εμφατικά ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε την κατά την γνώμη μου μεγαλύτερη.

Αναφέρομαι στην απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους.

Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπροστά σε αυτή δεν χωρούν ούτε εξωραϊσμοί , ούτε υπεκφυγές. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, είναι τεράστια.

Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια.

Τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Βασικός πυλώνας ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να είναι οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες, επενδύοντας στην έρευνα, την ποιότητα και την εξωστρέφεια. Το μοντέλο της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα: Συνεταιρισμοί με εξαγωγικό προσανατολισμό, υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής , επαγγελματικές διοικήσεις, απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής πώλησης… Αποτέλεσμα όλων αυτών; Διαπραγματευτική ισχύς και υψηλές τιμές παραγωγού.

Και βέβαια ένα πιο κοντινό εξαιρετικό παράδειγμα η ΣΕΚΕ. Παράδειγμα υιοθέτησης καλών πρακτικών. Παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σταθερά ανοδικές εξαγωγικές επιδόσεις. Σταθερά αυξανόμενο εισόδημα για τους συνέταιρους παραγωγούς. Yψηλή κερδοφορία που μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μέρισμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς».

Ανακοινώθηκαν οι χορηγίες από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ίδρυμα Αλέξανδρος Μπαλτατζης»

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν οι χορηγίες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα, μέσα στο 2025, από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ίδρυμα Αλέξανδρος Μπαλτατζης».

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, τον λόγο πήρε ο γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Κοντός, και παρέστη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Τσιλιγγίρης.

Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

