Ο Καραμανλής πυροβόλησε, ο Σαμαράς χειροκρότησε, και το Μαξίμου σε… πανικό
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:21

Ο Καραμανλής πυροβόλησε, ο Σαμαράς χειροκρότησε, και το Μαξίμου σε… πανικό

Οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού για ακόμα μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με το μέτωπο των δυο πρώην πρωθυπουργών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Spotlight

Ο Κώστας Καραμανλής πυροδότησε βόμβες, ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε το δικό του μήνυμα και το Μαξίμου βρίσκεται ξανά σε… πανικό. Το μέτωπο Σαμαρά-Καραμανλή ενεργοποιήθηκε ξανά χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα το Μαξίμου να βλέπει πανικόβλητο την εσωκομματική κουζίνα να παίρνει φωτιά.

Οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού για ακόμα μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με το μέτωπο των δυο πρώην πρωθυπουργών. Ένα μέτωπο που εδώ και καιρό δοκιμάζει τις αντοχές του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς αμφισβητεί βασικές αρχές του κυβερνητικού έργου.

Ο Κώστας Καραμανλής επέλεξε με τον θεσμικό τρόπο που τον χαρακτηρίζει να αφήσει σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς να ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να εξαχθεί και άλλο συμπέρασμα καθώς την περασμένη εβδομάδα όταν ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε πως ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών στην εκδήλωση του Στυλιανίδη επέλεξε να αφήσει την καρέκλα του κενή, ενώ χθες να δώσει το παρών, να χαιρετηθεί δημόσια με τον Κώστα Καραμανλή και εν τελεί να δείξει στο Μαξίμου πως η απόσταση παραμένει χαώδης μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού.

Η κοινή εμφάνιση των δυο πρώην ωστόσο φαίνεται πως συνιστά ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Το παρών στη χθεσινή εκδήλωση έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γαλάζιων στελεχών βασικός αποδέκτης είναι φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι βολές Καραμανλή σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση Σαμαρά στέλνουν μήνυμα ενότητας των δυο πρώην σε μια εποχή που οι φήμες για διάρρηξη των σχέσεων τους φούντωναν.

Το Μαξίμου εδώ και καιρό έχει κατεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κώστα Καραμανλή ενώ στήνει γέφυρες προς τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, η κοινή τους παρουσία χθες ισοδυναμεί – για πολλούς- με απάντηση προς το Μαξίμου.

Αποδέκτης όμως για άλλους εντός της παράταξης φαίνεται πως είναι η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Η επανεμφάνιση των δυο πρώην, οι βολές του Κώστα Καραμανλή αλλά και η παρουσία Σαμαρά δίνει τροφή στην εσωκομματική αντιπολίτευση και στους βουλευτές που εδώ και καιρό βρίσκονται στα “κάγκελα” με το Μαξίμου. Σε μια εποχή που ο πρωθυπουργός επιχείρησε να επαναφέρει την ηρεμία και την τάξη στην κοινοβουλευτική του ομάδα διολισθαίνοντας στην ατζέντα της τάξης και της ασφάλειας μέσω του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς επανεμφανίστηκαν χαλώντας τους υπολογισμούς του.

Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που συνδέουν την κοινή παρουσία των δυο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως έμμεση στήριξη στον Νίκο Δένδια σε μια εποχή που ο ίδιος… στριμώχνεται από το Μαξίμου αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά την παρέμβαση του για τον Πανό Ρούτσι. Οι αναφορές άλλωστε του πρώην πρωθυπουργού για “κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος” θεωρούνται ως μια φωτογραφία της διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών.

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια επιθετική κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: «Ουραγός των ουραγών η Ελλάδα στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Τσουκαλάς: «Ουραγός των ουραγών η Ελλάδα στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε, μεταξύ άλλων, η τετραήμερη εργασία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης «δεν έχει καμία σχέση με το τετραήμερο που γίνεται στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
«Πόλεμος» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

«Πόλεμος» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Τα εθνικά μνημεία δεν είναι «για να διχάζουν» σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και θέτει τέσσερα ερωτήματα στην κυβέρνηση. Σηκώνει το γάντι το Μαξίμου και καλεί τον πρόεδρο του Κινήματος να τοποθετηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί
ΠΑΣΟΚ 15.10.25

Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί

«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη

Ο κ. Ζαλίδης τόνισε επίσης πως είναι δύσκολο να δουλέψει και να εξορθολογιστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που γίνονται έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της OLAF

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
