Ο Καραμανλής πυροβόλησε, ο Σαμαράς χειροκρότησε, και το Μαξίμου σε… πανικό

Ο Κώστας Καραμανλής πυροδότησε βόμβες, ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε το δικό του μήνυμα και το Μαξίμου βρίσκεται ξανά σε… πανικό. Το μέτωπο Σαμαρά-Καραμανλή ενεργοποιήθηκε ξανά χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα το Μαξίμου να βλέπει πανικόβλητο την εσωκομματική κουζίνα να παίρνει φωτιά.

Οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού για ακόμα μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με το μέτωπο των δυο πρώην πρωθυπουργών. Ένα μέτωπο που εδώ και καιρό δοκιμάζει τις αντοχές του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς αμφισβητεί βασικές αρχές του κυβερνητικού έργου.

Ο Κώστας Καραμανλής επέλεξε με τον θεσμικό τρόπο που τον χαρακτηρίζει να αφήσει σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς να ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να εξαχθεί και άλλο συμπέρασμα καθώς την περασμένη εβδομάδα όταν ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε πως ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών στην εκδήλωση του Στυλιανίδη επέλεξε να αφήσει την καρέκλα του κενή, ενώ χθες να δώσει το παρών, να χαιρετηθεί δημόσια με τον Κώστα Καραμανλή και εν τελεί να δείξει στο Μαξίμου πως η απόσταση παραμένει χαώδης μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού.

Η κοινή εμφάνιση των δυο πρώην ωστόσο φαίνεται πως συνιστά ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γαλάζιων στελεχών βασικός αποδέκτης είναι φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι βολές Καραμανλή σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση Σαμαρά στέλνουν μήνυμα ενότητας των δυο πρώην σε μια εποχή που οι φήμες για διάρρηξη των σχέσεων τους φούντωναν.

Το Μαξίμου εδώ και καιρό έχει κατεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κώστα Καραμανλή ενώ στήνει γέφυρες προς τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, η κοινή τους παρουσία χθες ισοδυναμεί – για πολλούς- με απάντηση προς το Μαξίμου.

Αποδέκτης όμως για άλλους εντός της παράταξης φαίνεται πως είναι η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Η επανεμφάνιση των δυο πρώην, οι βολές του Κώστα Καραμανλή αλλά και η παρουσία Σαμαρά δίνει τροφή στην εσωκομματική αντιπολίτευση και στους βουλευτές που εδώ και καιρό βρίσκονται στα “κάγκελα” με το Μαξίμου. Σε μια εποχή που ο πρωθυπουργός επιχείρησε να επαναφέρει την ηρεμία και την τάξη στην κοινοβουλευτική του ομάδα διολισθαίνοντας στην ατζέντα της τάξης και της ασφάλειας μέσω του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς επανεμφανίστηκαν χαλώντας τους υπολογισμούς του.

Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που συνδέουν την κοινή παρουσία των δυο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως έμμεση στήριξη στον Νίκο Δένδια σε μια εποχή που ο ίδιος… στριμώχνεται από το Μαξίμου αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά την παρέμβαση του για τον Πανό Ρούτσι. Οι αναφορές άλλωστε του πρώην πρωθυπουργού για “κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος” θεωρούνται ως μια φωτογραφία της διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών.