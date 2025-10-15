newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Πολιτική Γραμματεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 19:21
Eνσωμάτωση

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Να παρευρεθεί στην εκδήλωση προς τιμήν της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη με ομιλητές τον Κώστα Καραμανλή και τον Νικήτα Κακλαμάνη και εκπροσώπους της λεγόμενης παραδοσιακής δεξιάς ήταν η «προσωπική επιλογή» του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία του οποίου από την εκδήλωση Στυλιανίδη έκανε κρότο.

Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και τους εκπροσώπους της λεγόμενης παραδοσιακής δεξιάς ήταν «προσωπική επιλογή»

Η εκκωφαντική απουσία του από την εκδήλωση Στυλιανίδη (τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης διέγραψε και μετά το Μαξίμου επιχείρησε να τον εγκλωβίσει σε μια τακτική υποτιθέμενου ανοίγματος, απορρίπτοντας όμως την κριτική του πρώην πρωθυπουργού και επομένως χωρίς παραδοχή λάθους πολιτικής) σηματοδοτεί και τη «διαγραφή» ενός σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

Η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή

Τη σημερινή εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σε αυτή είχαμε νέα ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή με αναφορά στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, τομείς που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς.

Από τις σημερινές παρουσίες, ξεχωρίζουν αυτές του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, του Βασίλη Κικίλια, του Θάνου Πλεύρη, της Ζωής Ράπτη, του Λευτέρη Αυγενάκη, της Μαρίας Συρεγγέλα, του Γιώργου Βλάχου, του Ιωάννη Βαληνάκη, του Γιάννη Τραγάκη, του Γιώργου Βλάχου, του Δημήτρη Καλογερόπουλο, της Ζέττας Μακρή, του Χρήστου Μπουκώρου, του Γιάννη Οικονόμου, του Θοδωρή Καράογλου και της Φάνης Πάλλη Πετραλιά.   

-Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη δεν ήταν παρούσα για λόγους υγείας.

Headlines:
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
