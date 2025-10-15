Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Να παρευρεθεί στην εκδήλωση προς τιμήν της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη με ομιλητές τον Κώστα Καραμανλή και τον Νικήτα Κακλαμάνη και εκπροσώπους της λεγόμενης παραδοσιακής δεξιάς ήταν η «προσωπική επιλογή» του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία του οποίου από την εκδήλωση Στυλιανίδη έκανε κρότο.

Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και τους εκπροσώπους της λεγόμενης παραδοσιακής δεξιάς ήταν «προσωπική επιλογή»

Η εκκωφαντική απουσία του από την εκδήλωση Στυλιανίδη (τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης διέγραψε και μετά το Μαξίμου επιχείρησε να τον εγκλωβίσει σε μια τακτική υποτιθέμενου ανοίγματος, απορρίπτοντας όμως την κριτική του πρώην πρωθυπουργού και επομένως χωρίς παραδοχή λάθους πολιτικής) σηματοδοτεί και τη «διαγραφή» ενός σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

Η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή

Τη σημερινή εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σε αυτή είχαμε νέα ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή με αναφορά στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, τομείς που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς.

Από τις σημερινές παρουσίες, ξεχωρίζουν αυτές του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, του Βασίλη Κικίλια, του Θάνου Πλεύρη, της Ζωής Ράπτη, του Λευτέρη Αυγενάκη, της Μαρίας Συρεγγέλα, του Γιώργου Βλάχου, του Ιωάννη Βαληνάκη, του Γιάννη Τραγάκη, του Γιώργου Βλάχου, του Δημήτρη Καλογερόπουλο, της Ζέττας Μακρή, του Χρήστου Μπουκώρου, του Γιάννη Οικονόμου, του Θοδωρή Καράογλου και της Φάνης Πάλλη Πετραλιά.