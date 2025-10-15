«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Νέα ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή με αναφορά στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, τομείς που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Ο πρώην πρωθυπουργός, για ακόμη μια φορά, δεν κρύφτηκε πίσω από τα δάχτυλό του, και με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο «κάρφωσε» την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Με αναφορά στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, τομείς που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς, ο πρώην πρωθυπουργός εφιστά την προσοχή και προειδοποιεί για μια πιθανή «μείζονα θεσμική κρίση»

Από την Παλαιά Βουλή, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε με θεσμικό τρόπο να διατυπώνει την κριτική του, τις διαφωνίες του, τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις του προς το μέγαρο Μαξίμου.

«Ο προσπορισμός υλικού οφέλους»

Το πρώτο «καρφί» αφορούσε τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. «Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους» σημείωσε.

Και συμπλήρωσε πως «υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους. Ίσως πάνω απ΄όλα το ενάρετο παράδειγμά τους» καταχωρώντας σε αυτούς την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη.

Πολλαπλές κρίσεις που αγγίζουν την κοινωνία

Με καταγεγραμμένη τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και την ανάγκη να αποκατασταθεί η χαμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς έσπευσε να τονίσει πως «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Και να υπογραμμίσει πως «όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος».

<br />

Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, είπε και πρόσθεσε πως «δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας».

Παρέμβαση που θα συζητηθεί

Ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια ακόμα παρέμβασή του που θα συζητηθεί, σημείωσε πως «η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια» προειδοποιώντας πως «αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Καταλήγοντας έσπευσε να τονίσει με νόημα πως «ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο τιμώμενο πρόσωπο είπε πως «ως Πρόεδρος της Βουλής, με σεμνότητα, με μετριοπάθεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα ακολούθησε πάντα τη νομιμότητα και τη διαμορφωμένη κοινοβουλευτική παράδοση. Έδωσε τις ευκαιρίες που επέτρεπε ο Κανονισμός της Βουλής ώστε όλοι οι βουλευτές να έχουν ευχέρεια και ελευθερία λόγου. Τήρησε με ευλάβεια τις εξαιρετικά λεπτές και ενίοτε δύσκολες ισορροπίες μεταξύ των κομμάτων και προάσπισε το κύρος του βουλευτή και του θεσμού. Σοβαρή αλλά προσηνής. Αυστηρή αλλά πάντα ευγενής. Μαχητική, με ισχυρή επιχειρηματολογία, αλλά με ανυποχώρητο σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Οι σχέσεις της με τους προέδρους των κομμάτων, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τους αντιπροέδρους της Βουλής και τους βουλευτές ήταν εγκάρδιες και αποδοτικές».

-Την ώρα της ομιλίας Καραμανλή έφτασε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο κ. Καραμανλής διέκοψε την ομιλία του για να καλωσορίσει τον κ. Σαμαρά λέγοντας: «Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε».

<br />

Ήταν εκεί

Από τις σημερινές παρουσίες, ξεχωρίζουν αυτές του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, του Βασίλη Κικίλια, του Θάνου Πλεύρη, της Ζωής Ράπτη, του Λευτέρη Αυγενάκη, της Μαρίας Συρεγγέλα, του Γιώργου Βλάχου, του Ιωάννη Βαληνάκη, του Γιάννη Τραγάκη, του Γιώργου Βλάχου, του Δημήτρη Καλογερόπουλο, της Ζέττας Μακρή, του Χρήστου Μπουκώρου, του Γιάννη Οικονόμου, του Θοδωρή Καράογλου και της Φάνης Πάλλη Πετραλιά.

-Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη δεν ήταν παρούσα για λόγους υγείας.