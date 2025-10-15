«Αλλού βαρούν τα όργανα και αλλού χορεύει η νύφη» αναφέρει η λαϊκή παροιμία για να αποτυπώσει αλληγορικά μια και μόνο λέξη: Αποπροσανατολισμός.

Ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Τα «καρφιά» από τον Κώστα Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης που με θεσμικό τρόπο διατυπώνουν την κριτική του, τις διαφωνίες του, τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις του προς το μέγαρο Μαξίμου σίγουρα δεν άρεσαν σε στελέχη της κυβέρνησης.

Στροφή… στην αντιπολίτευση

Έτσι, σε μια προσπάθεια να στρέψουν τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού προς άλλη κατεύθυνση, έσπευσαν να σχολιάσουν: «Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».

Ο Κώστας Καραμανλής, με καταγεγραμμένη τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και την ανάγκη να αποκατασταθεί η χαμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, μίλησε για υπαρκτά φαινόμενα που «δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας» χωρίς να εξαιρέση την κυβέρνηση και δεν δίστασε να χτυπήσει το καμπανάκι για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Ούτε κουβέντα

Για το πρώτο «καρφί» σχετικά με αυτούς που «τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους», ούτε κουβέντα… στην αντιπολίτευση.