Ο Τζήμερος σε φασιστικό παραλήρημα ζητά το κεφάλι του Τσίπρα

Μέσα στη «δημιουργία ξανά» εμφανίστηκε η Alt-right περσόνα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, Θάνος Τζήμερος. Θέλοντας μάλλον να προκαλέσει θόρυβο και να τραβήξει την προσοχή πάση θυσία τα κατάφερε με ένα σχόλιο μίσους για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του.

Το τερμάτισε ο Τζήμερος

Έχοντας παρακολουθήσει «στο χιλιοστό» την εξιστόρηση των δραματικών γεγονότων του 2015 ανάρτησε μια χυδαία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπονοούμενα που δεν τιμούν κανέναν.

Φρασεολογία πεζοδρομίου

Εριστικός και υβριστής, νοσταλγός της θανατικής ποινής, άφησε εμετικά υπονοούμενα.

«Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…

Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι», έγραψε χωρίς ίχνος ντροπής.