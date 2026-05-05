Ο Τζήμερος σε φασιστικό παραλήρημα ζητά το κεφάλι του Τσίπρα
Alt-right ακρότητες από τον Θάνο Τζήμερο για τον Αλέξη Τσίπρα που έφτασε στο σημείο να νοσταλγεί τη θανατική ποινή βλέποντας «στο χιλιοστό» μετά την «τελευταία μπλόφα».
Μέσα στη «δημιουργία ξανά» εμφανίστηκε η Alt-right περσόνα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, Θάνος Τζήμερος. Θέλοντας μάλλον να προκαλέσει θόρυβο και να τραβήξει την προσοχή πάση θυσία τα κατάφερε με ένα σχόλιο μίσους για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του.
Το τερμάτισε ο Τζήμερος
Έχοντας παρακολουθήσει «στο χιλιοστό» την εξιστόρηση των δραματικών γεγονότων του 2015 ανάρτησε μια χυδαία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπονοούμενα που δεν τιμούν κανέναν.
Φρασεολογία πεζοδρομίου
Εριστικός και υβριστής, νοσταλγός της θανατικής ποινής, άφησε εμετικά υπονοούμενα.
«Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…
Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι», έγραψε χωρίς ίχνος ντροπής.
Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…
Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι.https://t.co/wET3iAWLgB
— Θάνος Τζήμερος (@ThanosTzimeros) May 4, 2026
