Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Όλα τα βλέμματα στο νεοδημοκρατικό σύμπαν και όχι μόνο, θα είναι σήμερα στραμμένα στην Παλιά Βουλή και τη νέα δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή.

Η νέα αυτή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, που είναι και η πρώτη του μετά το καλοκαίρι, όπως έγκαιρα σας έχει ενημερώσει το in πραγματοποιείται στην εκδήλωση που διοργανώνει στις 6 μ.μ. η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Το αντικείμενο της παρέμβασης

Όπως έχουμε ήδη γράψει, η ομιλία αυτή δεν θα έχει αντικείμενο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ούτε τις διεθνείς εξελίξεις. Άλλωστε ο κ. Καραμανλής έχει αποφασίσει, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, να μην απαντήσει στην ευθεία επίθεση του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επιχειρήσει να απαξιώσει συνολικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην ανοίξει βεντέτα με τον νυν πρωθυπουργό, αλλά ουσιαστικά να τον αγνοήσει, ενώ μέσα και από τις δημόσιες εμφανίσεις του, όπως η τελευταία παρουσία του στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, έχει στείλει το μήνυμα ότι ο ίδιος δεν κινείται με βάση εμμονές και γινάτια και πως με θεσμικό τρόπο θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του, τις διαφωνίες του, τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις του προς το μέγαρο Μαξίμου στις οποίες εμμένει.

Θεσμοί και Δικαιοσύνη

Ο κ. Καραμανλής λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει για την πορεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, καθώς επίσης και να κάνει μια αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Η αναφορά του αυτή αναμένεται να γίνει υπό το πρίσμα της καταγεγραμμένης δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και της ανάγκης να αποκατασταθεί αυτή η χαμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Υπό το πρίσμα δηλαδή ότι οι πολίτες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα δυσπιστούν απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς βλέπουν ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα και πως η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται απέναντι στους αδύναμους και τους μη ισχυρούς.

Η ομιλία, λοιπόν, του Κ. Καραμανλή, η οποία είναι προγραμματισμένη στις 7 μ.μ., αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά σε μια περίοδο που τα θέματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης αποτελούν και τον μεγάλο πονοκέφαλο της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στους ομιλητές θα είναι ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Φορτσάκης και η ομότιμη καθηγήτρια Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπη Σπυροπούλου, ενώ συντονίζει η Βίκυ Φλέσσα.