Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου το in είχε γράψει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εξετάζει διαφορετικές προτάσεις για εκδηλώσεις για την επόμενη ομιλία του και οι οποίες τοποθετούνταν χρονικά γύρω στις 15 Οκτωβρίου.

Όπως πληροφορούμαστε, λοιπόν, το πότε και το πού θα μιλήσει ο κ. Καραμανλής έχει πλέον κλείσει και αφορά εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι η Παλιά Βουλή, ενώ η εκδήλωση, την οποία αναμένεται να διοργανώσει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, θα γίνει προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης με τον Κώστα Καραμανλή

Ο Πρόεδρος της Βουλής

Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής και στους ομιλητές να είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στους ομιλητές αναμένεται να είναι και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ την περίοδο (2015-2019) και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Φορτσάκης.

Το αντικείμενο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση αυτή, με τα μέχρι ως τώρα δεδομένα αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτών και δεν θα έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά θα εστιάσει στα ζητήματα των θεσμών, της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου.

Μια ομιλία που σίγουρα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά σε μια περίοδο που τα παραπάνω θέματα αυτά, αποτελούν και τον μεγάλο πονοκέφαλο της κυβέρνησης, είτε αναφορικά με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, είτε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με μια σειρά από άλλα ζητήματα.

