Πότε θα έχει νέα δημόσια παρέμβαση ο Κώστας Καραμανλής

Μετά την ευθεία επίθεση που αποφάσισε να εξαπολύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του Κώστα Καραμανλή, του οποίου την περίοδο διακυβέρνησης επιχείρησε να απαξιώσει συνολικά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα τα βλέμματα στο εσωτερικό της ΝΔ, και πολύ περισσότερο στο μέγαρο Μαξίμου, είναι στραμμένα στην επόμενη δημόσια τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού και στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να δώσει τη δική του απάντηση.

Ο Κώστας Καραμανλής επέλεξε, όταν ακόμα η επίθεση του πρωθυπουργού σε βάρος του ήταν ακόμα νωπή, να μην μπει σε διάλογο με τον Κυρ. Μητσοτάκη και σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση μαζί του, και δεν θέλησε να απαντήσει ούτε επισήμως, ούτε μέσω κύκλων και διαρροών.

Επειδή όμως αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι σε δεύτερο χρόνο δεν θα δώσει τη δική του απάντηση με το δικό του τρόπο, το μέγαρο Μαξίμου στοιχειώνει η επόμενη παρέμβαση που θα επιλέξει να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η πρώτη εμφάνιση

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση που ο κ. Καραμανλής θα έχει μετά το καλοκαίρι, θα είναι στις 8 Οκτωβρίου, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία 7 Κράτος Δικαίου».

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Ρηγίλλης, με τον κ. Στυλιανίδη ουσιαστικά να την προαναγγέλλει με ανάρτησή του, με το υπαινικτικό ερώτημα: «Ποιος έρχεται στη Ρηγίλλης στις 8 Οκτωβρίου ώρα 18:30;». Εκεί ο Κ. Καραμανλής, ο οποίος είναι προσκεκλημένος, θα παραστεί, αλλά δεν θα μιλήσει.

Η επόμενη δημόσια παρέμβαση

Όσον αφορά το πότε θα μιλήσει, όπως πληροφορείται το in, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο προτάσεις που ο πρώην πρωθυπουργός εξετάζει και οι οποίες τοποθετούνται χρονικά γύρω στις 15 Οκτωβρίου. Η πρώτη αφορά μία επόμενη παρουσίαση βιβλίου και η δεύτερη άλλη εκδήλωση που προσδιορίζεται για την ίδια περίοδο.

Μένει να δούμε, λοιπόν, το πού θα «κλειδώσει» εντέλει η επόμενη δημόσια τοποθέτηση του κ. Καραμανλή, την ώρα που τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση επανέρχονται στο προσκήνιο και ενώ το Μαξίμου επιμένει στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στον πρώην πρωθυπουργό.

Το Μαξίμου επιμένει στην επίθεση

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε μεν (Παραπολιτικά FM, 2.9.2025) ότι «ο πρωθυπουργός απάντησε, χωρίς να αμφισβητήσει ούτε κατ΄ έλάχιστον τον πατριωτισμό κανενός εκ των προκατόχων του, γιατί και ο ίδιος έχει υπηρετήσει τους δυο πρώην πρωθυπουργούς ως βουλευτής και ως υπουργός», αλλά συνέχισε λέγοντας ότι «απάντησε για τα περί εξωτερικής πολιτικής αυτής της περιόδου» και επέμεινε πως ο Κυρ. Μητσοτάκης «είπε την πραγματικότητα, ότι ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία είχε υπογραφεί και υπεγράφη τώρα, ούτε επέκταση στο Ιόνιο είχε γίνει στο παρελθόν και έγινε τώρα, χωρίς όμως ποτέ – το ξαναλέω-να αμφισβητήσει ούτε τις προθέσεις, ούτε τα κίνητρα ούτε και την πολιτική των προηγούμενων πρωθυπουργών, ειδικά της παράταξής μας».

Και αυτή η επιμονή του μεγάρου Μαξίμου στην συγκεκριμένη πρωθυπουργική επίθεση, είναι προφανές ότι εντείνει στο εσωκομματικό ακροατήριο το αίσθημα αναμονής της απάντησης του Κ. Καραμανλή.