20.08.2025
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Τα ρέστα του έχει ποντάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επικείμενη παρουσία του στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Όχι μόνο γιατί έχει στηρίξει εκεί όλη του την προσπάθεια για την αντιστροφή του αρνητικού, για την κυβέρνηση, κλίματος, που επιδεινώθηκε πολύ μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και επιπροσθέτως μετά τη νέα πύρινη καταστροφή που βίωσε η χώρα μας. Αλλά και γιατί στηρίζει εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει το βαρύ κλίμα που παραμένει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με το εσωκομματικό μέτωπο να εξακολουθεί να είναι διάπλατα ανοιχτό.

Οι ακραίες μεθοδεύσεις

Είναι, ασφαλώς, ακόμα πολύ νωπός, ο τρόπος με τον οποίο ο πρωθυπουργός μεταχειρίστηκε τους βουλευτές του, κατά τις ακραίες μεθοδεύσεις του μεγάρου Μαξίμου στην ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Βορίδη – Αυγενάκη.

Τότε που ακόμα και «γαλάζιοι» βουλευτές που μετείχαν στις επιστολικές ψήφους, θεώρησαν ντροπιαστικό το γεγονός ότι τους ανάγκασαν να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία και να ψηφίσουν επιστολικά για την εξυπηρέτηση των σκοπιμοτήτων του μεγάρου Μαξίμου. Τότε που όλα αυτά έγιναν, προκειμένου το Μαξίμου να αποτρέψει κάποιους δικούς του βουλευτές να προσέλθουν και να ψηφίσουν, γιατί φοβόταν ότι θα ψηφίσουν κατά των κ. Βορίδη και Αυγενάκη, ή κατά ενός εκ των των δύο, και ότι θα υπερψηφιζόταν η σύσταση Προανακριτικής, βασιζόμενη και σε ψήφους βουλευτών της ΝΔ.

Τότε που, με αυτόν τον τρόπο, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα συνοχής της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στο εσωτερικό της οποίας βέβαια το κλίμα είχε ήδη γίνει πολύ βαρύ μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε πολλούς βουλευτές υπήρχε, ήδη από πολύ καιρό πριν, και συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για σειρά ζητημάτων.

Εσωκομματική κριτική μέσω ερωτήσεων

Άλλωστε οι βουλευτές εισπράττουν και την έντονη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους ίδιους τους πολίτες για την κυβέρνηση, κάθε φορά που επισκέπτονται τις εκλογικές τους περιφέρειες, όπως έκαναν ήδη τώρα το καλοκαίρι. Και όπως έχει ήδη γράψει το in, η δυσαρέσκεια αυτή αναμένεται να εκφραστεί εκ νέου, μέσω της διατύπωσης εσωκομματικής κριτικής, είτε σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, είτε σε επίπεδο δημόσιων εμφανίσεων.

Ήδη προ ημερών ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, με μια αιχμηρή τοποθέτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι «οι έντιμοι κτηνοτρόφοι […] σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μίας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, “καλολαδωμένου” κυκλώματος».

Επιπλέον σε δεύτερη τοποθέτησή του έστειλε μήνυμα προς το μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δηλώνοντας ότι «οι πολίτες προσβλέπουν σε μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα στην μεσαία τάξη που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος των συνεπειών της οικονομικής κρίσης την προηγούμενη δεκαετία», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα οι καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας να μετατραπούν, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια, σε μόνιμα μέτρα βελτίωσης των εισοδημάτων και περαιτέρω μείωσης των φορολογικών βαρών».

Ποντάρει στη ΔΕΘ

Με δεδομένο λοιπόν ότι πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές, επιθυμούν να δουν από την κυβέρνηση πιο φιλολαϊκές πρωτοβουλίες και να ακούσουν στη ΔΕΘ δεσμεύσεις σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιήσει το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και για να προσπαθήσει να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις, τόσο μέσω των εξαγγελιών του, όσο και επιχειρώντας να δώσει στους βουλευτές του την αίσθηση ότι διαθέτει κάποιο σχέδιο και κάποια στρατηγική για την αντιστροφή του αρνητικού, για την κυβέρνηση, κλίματος.

Σε μία στιγμή, μάλιστα, που αρκετοί βουλευτές φοβούνται ότι μπορεί να έχουν και προσωπικές συνέπειες από τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία με βάση την πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, μπορεί να επιφέρει και απώλεια βουλευτικών εδρών για το κυβερνών κόμμα. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που η ΝΔ έχει απώλεια εδρών και εξαιτίας των εκλογικών επιδόσεων άλλων κομμάτων, όπως ένα κόμμα Σαμαρά, το ενδεχόμενο δημιουργίας του οποίου, συζητήθηκε έντονα πριν επέλθει το βαρύ οικογενειακό πένθος του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα οι ανησυχίες αυτές που έχουν προκληθεί σε «γαλάζιους» βουλευτές τους οδηγούν να τάσσονται υπέρ του σεναρίου για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%, την ώρα που το μέγαρο Μαξίμου (παρά τις μέχρι τώρα δημόσιες πρωθυπουργικές διαψεύσεις) αφήνει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώνει, με κάποιους να θεωρούν ότι το κάνει (και) για να δίνει έτσι ελπίδες σε βουλευτές, επιχειρώντας να τους συσπειρώσει κοντά της.

«Κακό κλίμα»

Πάντως το εσωκομματικό κλίμα παραμένει βαρύ. Στελέχη της ΝΔ το περιγράφουν από «περίεργο» έως «κακό». Μην ξεχνάμε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά βαθύ ρήγμα με το καραμαναλικό κομμάτι, με την επιλογή του να επιτεθεί ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, του οποίου την περίοδο διακυβέρνησης επιχείρησε να απαξιώσει συνολικά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Γεγονός που προκάλεσε τεράστια ενόχληση σε πολλά «γαλάζια» στελέχη που θεωρούν την επίθεση του πρωθυπουργού στον Κ. Καραμανλή σκόπιμη και απρόκλητη.

Την ίδια ώρα ως κακές περιγράφονται και οι σχέσεις «γαλάζιων» βουλευτών με ορισμένους πρωθυπουργικούς συνεργάτες στο μέγαρο Μαξίμου. Τόσο που «γαλάζια» στελέχη λένε ότι για να έρθουν σε επαφή πολλοί βουλευτές με το Μαξίμου, θα πρέπει να απευθυνθούν σε επίπεδο τουλάχιστον αντιπροέδρου, δηλαδή στον Κωστή Χατζηδάκη, γιατί κάτω από τον αντιπρόεδρο δυσκολεύονται να βρουν επαφή.

Ζητούν σύγκληση της Κ.Ο.

Μετά απ’ όλα αυτά υπάρχουν βουλευτές που θεωρούν ότι είναι μονόδρομος μια νέα σύγκληση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τη ΔΕΘ, προκειμένου να τεθούν ζητήματα από τους βουλευτές και ο πρωθυπουργός να επιχειρήσει να απαντήσει και να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εσωτερικό.

Βέβαια, στο παρελθόν έχουμε δει συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, όπου ο Κυρ. Μητσοτάκης δέχτηκε κυριολεκτικά σφυροκόπημα από τους βουλευτές του. Μένει να δούμε τώρα πότε ο πρωθυπουργός θα επιλέξει να πάει σε επόμενη συνεδρίαση και πώς αυτή θα κυλήσει.

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

