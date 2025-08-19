Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Στους ρυθμούς της θερινής ραστώνης θα κινηθεί η κυβέρνηση και αυτήν την εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός έχει επιστρέψει στην Αθήνα, ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής προγραμματίσει κάποια επίσημη δραστηριότητα για τις επόμενες ημέρες (πέραν κλειστών συσκέψεων που αναμένονται), την ώρα που γενικότερα τα μέλη της κυβέρνησης βρίσκονται ακόμα στη φάση της επιστροφής από τις διακοπές του Αυγούστου.

Εξού και αυτήν την εβδομάδα δεν αναμένονται εξελίξεις σε σχέση με το πακέτο μέτρων που πρόκειται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο οποίο στηρίζει αυτή τη στιγμή όλη την προσπάθεια αντιστροφής του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος, που επιδεινώθηκε έτι περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και μετά τη νέα πύρινη καταστροφή που βίωσε η χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Oι συσκέψεις

Σιγά – σιγά, θα ξεκινήσουν -λένε οι πληροφορίες- οι σχετικές συσκέψεις, ενώ η εβδομάδα που στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρείται κρίσιμη για εξελίξεις αναφορικά με το πακέτο της ΔΕΘ, είναι η επόμενη (με κυβερνητικά στελέχη να θέτουν τρεις ως κεντρικούς άξονες των εξαγγελιών: τη μείωση φορολογικών συντελεστών, μέτρα για τους συνταξιούχους, καθώς και για τη στεγαστική κρίση).

Εντείνεται η αίσθηση διαφθοράς

Την ίδια ώρα όμως, πολλοί και μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, προεξοφλούν ότι το αρνητικό κλίμα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, δεν μπορούν να λυθούν με παροχές. «Γαλάζια» στελέχη παρατηρούν ότι η αίσθηση της διαφθοράς έχει γίνει πλέον πολύ πιο έντονη και εξαπλώνεται υπόγεια στην κοινωνία, βλάπτοντας πολύ περισσότερο την κυβέρνηση απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ως θρυαλλίδα για αυτήν την εξέλιξη θεωρούν ασφαλώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που στο μέγαρο Μαξίμου φοβούνται και νέες αποκαλύψεις και δικογραφίες από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Και όλα αυτά βέβαια, σύμφωνα με στελέχη της ΝΔ, έρχονται να συναντηθούν με την κόπωση που αισθάνονται οι πολίτες έπειτα από τα έξι χρόνια θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Συνεπώς -λένε τα ίδια στελέχη- οι παροχές στη ΔΕΘ μπορεί να παίζουν κάθε φορά κάποιο ρόλο στο πώς επιδρούν στην κοινωνία, μέχρι να φτάσει μια κυβέρνηση στο σημείο εκείνο, όπου πλέον δεν θα παίζουν κανένα απολύτως ρόλο.

Πίεση

Εξού και στο μέγαρο Μαξίμου αισθάνονται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά μεγάλη πίεση, η οποία επιδεινώνεται από την πτώση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος που καταγράφηκε στις δημοσκοπήσεις μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γεγονός που κάνει τον στόχο της αυτοδυναμίας να φαίνεται ακόμα περισσότερο, όνειρο θερινής νυκτός για την κυβέρνηση, ενώ επιτείνει και τους φόβους εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου για μείωση των εδρών της ΝΔ στη Βουλή.

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου

Και την πίεση αυτή που αισθάνονται στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να την κρύψει η θερινή ραστώνη. Για την ακρίβεια, την προδίδει όλη αυτή η συζήτηση που και πάλι άνοιξε με πολύ έντονο τρόπο στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου με στόχο τη μείωση του πήχη της αυτοδυναμίας, με τις σχετικές εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό, όπως πληροφορίες αναφέρουν, να δίνουν και να παίρνουν.

Σενάρια επί σεναρίων κυκλοφορούν, μέσω διαρροών, και κάποια εξ αυτών αφορούν είτε μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα λάβει στις εκλογές (ουσιαστικά επαναφορά νόμου Παυλόπουλου), είτε το μπόνους να συνδέεται με τη διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο, ενώ κατά κόρον στα σενάρια που συζητιούνται εντός κυβέρνησης, βρίσκεται και η αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%. Το τελευταίο, μάλιστα, θα είχε διπλή στόχευση, αφού εκτός από το ότι θα έστελνε μικρά κόμματα-αντιπάλους της ΝΔ εκτός Βουλής, ουσιαστικά θα έριχνε και τον πήχη της αυτοδυναμίας, αφού θα έμεναν περισσότερα κόμματα εκτός Κοινοβουλίου.

Μία κίνηση που, όμως, πέραν του προφανούς, ότι δηλαδή θα καταγγελθεί ως αντιδημοκρατική πρακτική, στο Μαξίμου φοβούνται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ, οδηγώντας στον συνασπισμό κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ.

Και όλα αυτά, ενώ η τελευταία διάψευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ήρθε μόλις πριν ένα μήνα (23.7.2025), στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και στην Σία Κοσιώνη, όπου επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 «με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο» και ότι δεν θα αλλάξει ούτε το όριο εισόδου του 3%.

Υπαρκτό θέμα

Και μπορεί και σήμερα κυβερνητικές πηγές να εμφανίζουν τον πρωθυπουργό αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως το θέμα είναι απολύτως υπαρκτό στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπου, όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες, σχετικά σενάρια έχουν, σε κάθε περίπτωση, εξεταστεί. Όπως απολύτως υπαρκτή είναι και η σχετική συζήτηση στους κυβερνητικούς κόλπους, η οποία αφήνεται από το μέγαρο Μαξίμου να φουντώνει.

Το θέμα βέβαια είναι ότι ήδη ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει χρησιμοποιήσει πολλές και πολύ κατηγορηματικές διατυπώσεις για να διαψεύσει το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Για παράδειγμα, στις 13.12.2024, στο συνέδριο του «Βήματος» ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν εν κινήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία επειδή αυτό μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι βολεύει την κυβέρνηση».

«Τακτικισμοί»

Και στις 16.7.2024 (ΣΚΑΪ) είχε χαρακτηρίσει την κίνηση αλλαγής του εκλογικού νόμου «τακτικισμό» για τη «διαιώνιση της θητείας μας». Ως εκ τούτου, εφόσον ο πρωθυπουργός αποφασίσει εντέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, πέραν του σαφούς μηνύματος ηττοπάθειας που θα έστελνε, ο τακτικισμός μιας τέτοιας κίνησης δεν μπορεί με τίποτα να καμουφλαριστεί. Όσες επικλήσεις για τη «σταθερότητα που χρειάζεται η χώρα» και αν υπάρξουν ως προσπάθεια δικαιολόγησης μιας τέτοιας απόφασης.