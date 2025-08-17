Πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, για τη συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;».

Ζαχαριάδης: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών

Και συνεχίζει: «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».