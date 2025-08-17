newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 17 Αυγούστου 2025 | 15:57

Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, για τη συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;».

Ζαχαριάδης: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών

Και συνεχίζει: «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Κόσμος
Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112
Πυρκαγιές 16.08.25

Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112

«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις "πόσο καλά τα καταφέραμε" και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών
«Ωμή πραγματικότητα» 16.08.25

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών

Το ΚΚΕ τονίζει πως «ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της Ουκρανίας και του κόσμου συνεχίζεται με θύματα τους λαούς, που σφάζονται στο μέτωπο για εχθρικά προς αυτούς συμφέροντα»

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές
ΚΚΕ 16.08.25

Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στη «λογική πάμε κι όπου βγει» όλων των κυβερνήσεων, που, όπως είπε, θυσιάζει τον λαό στο βωμό του κέρδους»

Σύνταξη
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15.08.25

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της
Κόσμος 17.08.25 Upd: 18:15

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
