Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.
Πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, για τη συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.
Σε ανάρτησή του αναφέρει: «κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;».
Ζαχαριάδης: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών
Και συνεχίζει: «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.
Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.
Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».
κ.Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;
Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα,…
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 17, 2025
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
- Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε σε κρουαζιερόπλοιο
- Ξεκούραστη στη ρεβάνς με ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Αναβλήθηκε το ματς με τη Γάνδη
- Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα που κινδύνευσαν να πνιγούν – «Αγνόησαν την κόκκινη σημαία»
- Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0: «Γκέλα» ολκής με το… καλημέρα για τους Λονδρέζους
- Χαλκιδική: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις