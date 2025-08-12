Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

Στο αιχμηρό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας TAZ για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραθέτοντας την παρουσίαση του θέματος από το MEGA τόνισε πως «’ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τον εαυτό του ως εκσυγχρονιστή όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα’ αναφέρει η Tageszeitung. Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

Παρακολουθήστε το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung όπως το παρουσίασε το MEGA «Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τον εαυτό του ως εκσυγχρονιστή όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα» αναφέρει η Tageszeitung. Άλλη μια φορά ο κ.… pic.twitter.com/VYljPLwusd — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 11, 2025

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

Η κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών της Αθήνας το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ήταν η καλύτερη δημοκρατία που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Και ήταν – μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ.

Ήδη από τη δεκαετία του 2010, όπως αναφέρει η Taz, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έκανε «τα δικά του» στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα τέθηκε υπό κηδεμονία λόγω της κρίσης του ευρώ. Από τον Ιούλιο του 2019, ο Μητσοτάκης, αρχηγός του συντηρητικού κόμματος της ΝΔ, κρατά τα ηνία της χώρας ως πρωθυπουργός. Η προσέγγισή του: «να κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή».

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει τώρα πολλή βρωμιά στα χέρια του. Πρώτα, ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, ύστερα τη συγκάλυψη μετά από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (σ.σ. Τέμπη) και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», υπογραμμίζει η γερμανική εφημερίδα, η οποία δεν καταπιάνεται για πρώτη φορά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι. Χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας της Αθήνας (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)».

«Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας: Ανάγκασε πέντε δωδεκάδες κυβερνητικούς βουλευτές στη Βουλή των Αθηνών να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, προκειμένου να απορριφθεί το εμφατικό αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το προαναφερθέν σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», επισημαίνει η TAZ.