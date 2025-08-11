H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Στον ανταρτοπόλεμο, στόχος του συνήθως μικρότερου σε ισχύ αντιπάλου είναι να πετύχει στρατηγικά χτυπήματα έναντι του ισχυρότερου. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακολουθεί την τακτική του hit and run – χτυπάω και φεύγω – έως την επόμενη φορά που θα επιλέξει να χτυπήσει τον ισχυρότερο -σε δυνάμεις- αντίπαλό του. Ο ανταρτοπόλεμος αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κεμάλ, ενώ τον χρησιμοποίησαν εξαιρετικά οι Βιετκόνγκ στον πόλεμο εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ. Στον ανταρτοπόλεμο της πολιτικής τώρα, η παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της ΔΕΘ φαίνεται να στοιχειώνει το Μαξίμου.

Η πιο σημαντική ΔΕΘ

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Είναι η έκτη συνεχόμενη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στο λαό, τους παραγωγικούς φορείς, τους επενδυτές, από τη βήμα της έκθεσης και ίσως είναι η πιο σημαντική για τον ίδιο και το μέλλον της κυβέρνησής του.

Υπολογίστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «προίκα» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το σέρνει σαν βαριά αλυσίδα που τον δυσχεραίνει στο περπάτημα. Βασικός του στόχος είναι να καταφέρει να πάρει το αίμα του πίσω, να διαμορφώσει, με την παρουσία του, τις καλύτερες συνθήκες για το κόμμα του – κυρίως να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Η επανεμφάνιση Τσίπρα και η γκρίνια

Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εν μέσω συνεχόμενων φημών που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να σκέφτεται σοβαρά τη δημιουργία ενός μετώπου-φορέα που θα αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία Τσίπρα έχει κλείσει εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι δηλαδή που προέκυψε τις τελευταίες μέρες.

Η θεματική του συνεδρίου – «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης» – στο πλαίσιο της προοπτικής της Οικονομίας έως το 2030, αν μη τι άλλο προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα στον τομέα της Οικονομίας. Και είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, στον κρίσιμο αυτό κομμάτι.

Υλικό για κριτική υπάρχει άφθονο. Οι επιδοτήσεις, τα σκάνδαλα, οι έρευνες που τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μόνο ορισμένες από τις θεματικές που μπορεί να «εκμεταλλευτεί» πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μαξίμου και προς το παρόν δεν έχουν αντιδράσει, τουλάχιστον επίσημα. Ανεπίσημα έχουν ήδη καταγραφεί αρνητικά σχόλια στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη.

Οι φόβοι για τον Τσίπρα

Ο φόβος είναι πολύ συγκεκριμένος και εδράζεται στο γεγονός ότι η ομιλία Τσίπρα μπορεί να ανοίξει έναν πολιτικό διάλογο στην επικαιρότητα που δεν θα είναι προς όφελος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ν’ ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ένα συγκεκριμένο αφήγημα, όπου μεταξύ άλλων θα αναφερθεί και στις στατιστικές επιδόσεις της κυβέρνησής του στην Οικονομία. Εδώ, όμως, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με δύο άξονες:

Ο πρώτος είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η πλειονότητα της κοινωνίας δεν έχει δει στην τσέπη της αυτές τις επιδόσεις για τις οποίες επαίρεται η κυβέρνηση. Αντιθέτως βλέπει την ακρίβεια να εξακολουθεί να κυριαρχεί στο πορτοφόλι της και ταυτόχρονα -εδώ «κουμπώνει» ο δεύτερος άξονας- διαπιστώνει τεράστια διαφθορά και σκάνδαλα με γαλάζια παιδιά να λυμαίνονται επιδοτήσεις με τις ευλογίες της κεντρικής εξουσίας.

Και κάπου εδώ αναμένεται να συνεχιστεί η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με άλλο ένα χτύπημα σε στρατηγικό σημείο – ομιλία στη ΔΕΘ – και με ναρκοθέτηση όλου εκείνου του μετώπου για το οποίο κατηγορείται σήμερα η κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό το μέτωπο; Το πολυδιαφημισμένο και πολυδάπανο «επιτελικό κράτος» που κατέληξε να είναι κυριολεκτικά μια τρύπα στο νερό, με παροιμιώδη ανεπάρκεια η οποία έχει αποδειχθεί σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Η απογύμνωση του επιχειρήματος της αξιοκρατίας την οποία επικαλείται συχνά ο κύριος Μητσοτάκης – και στο πλαίσιο της αξιολόγησης το τελευταίο διάστημα – την ώρα που αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο με τα «κέρδη» να καταλήγουν στις τσέπες των γαλάζιων παιδιών.

Σε αυτό το χτύπημα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσει ο πρωθυπουργός. Αν ακολουθήσει την πάγια γραμμή περί ανικανότητας Τσίπρα, μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε παρ’ όλίγον τη χώρα στα βράχια κλπ. σημαίνει ότι επιλέγει να απευθυνθεί στο θυμικό της κοινωνίας και κυρίως σ’ ένα συγκεκριμένο κοινό, αυτό του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, το οποίο όμως δεν έχει την ίδια δυναμική με τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εξουσία.

Μια τέτοια τακτική από πλευράς Μητσοτάκη θα αποδείξει ότι η κυβέρνηση έχει ξεμείνει από φρέσκιες ιδέες, όπως έχει ξεμείνει -εδώ και καιρό, το είδαμε στον τελευταίο ανασχηματισμό – από εφεδρείες. Κι ένας στρατός, όσο ισχυρός και αν παραμένει στο πεδίο, συνεχίζοντας μια μακρά πορεία έχει απώλειες, αρρώστιες τον μαστίζουν, κάποιοι λιποτακτούν ή σκέφτονται να το κάνουν, κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν το πλαίσιο της επόμενης μέρας όταν ο στρατηγός τους δεν θα είναι εκεί, κάποιοι άλλοι απλώς περιμένουν να περάσουν οι μέρες της φθοράς.

Η φθορά του αντιπάλου

Γι’ αυτό και ο πόλεμος από τον Αλέξη Τσίπρα θα συνεχιστεί. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εδράζεται αφενός στη φθορά του αντιπάλου, αφ’ ετέρου στα δικά του καίρια χτυπήματα όταν κρίνει πως του δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία.

Το είχε προαναγγείλει άλλωστε, ότι οι δράσεις του Ινστιτούτου που φέρουν τ’ όνομά του θα είναι περισσότερο αισθητές από το Φθινόπωρο. Εξάλλου και η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να τον βοηθήσει ως προς αυτό, παράγοντας περισσότερη παραπολιτική και σκάνδαλα απ’ όση αντέχει. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ισχυρός, αλλά όχι παντοδύναμος, όπως ήταν π.χ. το καλοκαίρι του 2023.

Τούτων δοθέντων δείχνει να είναι αναμενόμενος ο εκνευρισμός της κυβέρνησης για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.