newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ
Πολιτική 11 Αυγούστου 2025 | 22:18

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως παρακολουθεί τη φθορά της κυβέρνησης και παρεμβαίνει όταν κρίνει. Η εμφάνιση Τσίπρα την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί μάλλον ανησυχία στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Στον ανταρτοπόλεμο, στόχος του συνήθως μικρότερου σε ισχύ αντιπάλου είναι να πετύχει στρατηγικά χτυπήματα έναντι του ισχυρότερου. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακολουθεί την τακτική του hit and run – χτυπάω και φεύγω – έως την επόμενη φορά που θα επιλέξει να χτυπήσει τον ισχυρότερο -σε δυνάμεις- αντίπαλό του. Ο ανταρτοπόλεμος αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κεμάλ, ενώ τον χρησιμοποίησαν εξαιρετικά οι Βιετκόνγκ στον πόλεμο εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ. Στον ανταρτοπόλεμο της πολιτικής τώρα, η παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της ΔΕΘ φαίνεται να στοιχειώνει το Μαξίμου.

Η πιο σημαντική ΔΕΘ

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Είναι η έκτη συνεχόμενη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στο λαό, τους παραγωγικούς φορείς, τους επενδυτές, από τη βήμα της έκθεσης και ίσως είναι η πιο σημαντική για τον ίδιο και το μέλλον της κυβέρνησής του.

Υπολογίστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «προίκα» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το σέρνει σαν βαριά αλυσίδα που τον δυσχεραίνει στο περπάτημα. Βασικός του στόχος είναι να καταφέρει να πάρει το αίμα του πίσω, να διαμορφώσει, με την παρουσία του, τις καλύτερες συνθήκες για το κόμμα του – κυρίως να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Η επανεμφάνιση Τσίπρα και η γκρίνια

Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εν μέσω συνεχόμενων φημών που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να σκέφτεται σοβαρά τη δημιουργία ενός μετώπου-φορέα που θα αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία Τσίπρα έχει κλείσει εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι δηλαδή που προέκυψε τις τελευταίες μέρες.

Η θεματική του συνεδρίου – «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης» – στο πλαίσιο της προοπτικής της Οικονομίας έως το 2030, αν μη τι άλλο προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα στον τομέα της Οικονομίας. Και είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, στον κρίσιμο αυτό κομμάτι.

Υλικό για κριτική υπάρχει άφθονο. Οι επιδοτήσεις, τα σκάνδαλα, οι έρευνες που τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μόνο ορισμένες από τις θεματικές που μπορεί να «εκμεταλλευτεί» πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μαξίμου και προς το παρόν δεν έχουν αντιδράσει, τουλάχιστον επίσημα. Ανεπίσημα έχουν ήδη καταγραφεί αρνητικά σχόλια στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη.

Οι φόβοι για τον Τσίπρα

Ο φόβος είναι πολύ συγκεκριμένος και εδράζεται στο γεγονός ότι η ομιλία Τσίπρα μπορεί να ανοίξει έναν πολιτικό διάλογο στην επικαιρότητα που δεν θα είναι προς όφελος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ν’ ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ένα συγκεκριμένο αφήγημα, όπου μεταξύ άλλων θα αναφερθεί και στις στατιστικές επιδόσεις της κυβέρνησής του στην Οικονομία. Εδώ, όμως, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με δύο άξονες:

Ο πρώτος είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η πλειονότητα της κοινωνίας δεν έχει δει στην τσέπη της αυτές τις επιδόσεις για τις οποίες επαίρεται η κυβέρνηση. Αντιθέτως βλέπει την ακρίβεια να εξακολουθεί να κυριαρχεί στο πορτοφόλι της και ταυτόχρονα -εδώ «κουμπώνει» ο δεύτερος άξονας- διαπιστώνει τεράστια διαφθορά και σκάνδαλα με γαλάζια παιδιά να λυμαίνονται επιδοτήσεις με τις ευλογίες της κεντρικής εξουσίας.

Και κάπου εδώ αναμένεται να συνεχιστεί η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με άλλο ένα χτύπημα σε στρατηγικό σημείο – ομιλία στη ΔΕΘ – και με ναρκοθέτηση όλου εκείνου του μετώπου για το οποίο κατηγορείται σήμερα η κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό το μέτωπο; Το πολυδιαφημισμένο και πολυδάπανο «επιτελικό κράτος» που κατέληξε να είναι κυριολεκτικά μια τρύπα στο νερό, με παροιμιώδη ανεπάρκεια η οποία έχει αποδειχθεί σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Η απογύμνωση του επιχειρήματος της αξιοκρατίας την οποία επικαλείται συχνά ο κύριος Μητσοτάκης – και στο πλαίσιο της αξιολόγησης το τελευταίο διάστημα – την ώρα που αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο με τα «κέρδη» να καταλήγουν στις τσέπες των γαλάζιων παιδιών.

Σε αυτό το χτύπημα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσει  ο πρωθυπουργός. Αν ακολουθήσει την πάγια γραμμή περί ανικανότητας Τσίπρα, μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε παρ’ όλίγον τη χώρα στα βράχια κλπ. σημαίνει ότι επιλέγει να απευθυνθεί στο θυμικό της κοινωνίας και κυρίως σ’ ένα συγκεκριμένο κοινό, αυτό του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, το οποίο όμως δεν έχει την ίδια δυναμική με τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εξουσία.

Μια τέτοια τακτική από πλευράς Μητσοτάκη θα αποδείξει ότι η κυβέρνηση έχει ξεμείνει από φρέσκιες ιδέες, όπως έχει ξεμείνει -εδώ και καιρό, το είδαμε στον τελευταίο ανασχηματισμό – από εφεδρείες. Κι ένας στρατός, όσο ισχυρός και αν παραμένει στο πεδίο, συνεχίζοντας μια μακρά πορεία έχει απώλειες, αρρώστιες τον μαστίζουν, κάποιοι λιποτακτούν ή σκέφτονται να το κάνουν, κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν το πλαίσιο της επόμενης μέρας όταν ο στρατηγός τους δεν θα είναι εκεί, κάποιοι άλλοι απλώς περιμένουν να περάσουν οι μέρες της φθοράς.

Η φθορά του αντιπάλου

Γι’ αυτό και ο πόλεμος από τον Αλέξη Τσίπρα θα συνεχιστεί. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εδράζεται αφενός στη φθορά του αντιπάλου, αφ’ ετέρου στα δικά του καίρια χτυπήματα όταν κρίνει πως του δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία.

Το είχε προαναγγείλει άλλωστε, ότι οι δράσεις του Ινστιτούτου που φέρουν τ’ όνομά του θα είναι περισσότερο αισθητές από το Φθινόπωρο.  Εξάλλου και η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να τον βοηθήσει ως προς αυτό, παράγοντας περισσότερη παραπολιτική και σκάνδαλα απ’ όση αντέχει. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ισχυρός, αλλά όχι παντοδύναμος, όπως ήταν π.χ. το καλοκαίρι του 2023.

Τούτων δοθέντων δείχνει να είναι αναμενόμενος ο εκνευρισμός της κυβέρνησης για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο