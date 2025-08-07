Σεπτέμβριος με Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – Ομιλητής στο συνέδριο του Εconomist

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις αρχές του επόμενου μήνα καλεσμένος και ομιλητής στο The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο Σεπτέμβριος θα είναι καυτός μήνας και η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο 5ο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη στις 5 του μήνα αναμφίβολα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα προηγηθεί της καθιερωμένης ομιλίας και συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο κ. Τσίπρας θα είναι κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσης και θα είναι και εκείνος που θα κλείσει την διημερίδα σε μια συζήτηση με βασικό ερώτημα από την πλευρά των διοργανωτών αν η Ελλάδα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος.

Και αν θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει σε αυτή τη φάση για τα λάθη του παρελθόντος σε σχέση μάλιστα και με το δεύτερο ερώτημα της εκδήλωσης, αν δηλαδή το πολιτικό σύστημα της χώρας μπορεί να υποστηρίξει μια οικονομία προσαρμοσμένη στην 4η βιομηχανική επανάσταση, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο και της κορύφωσης της διαδικασίας του περίφημου rebranding αλλά και στο πλαίσιο των διαδοχικών πυκνών και σκληρών παρεμβάσεών του το τελευταίο διάστημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική του εν μέσω πολλαπλών σκανδάλων οικονομικού χαρακτήρα, αλλά και των παλαιοκομματικών πρακτικών της κυβέρνησης της ΝΔ όπως έχει καταγγείλει από το βήμα του Ινστιτούτου του.