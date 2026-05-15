Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αγρότες από την περιοχή των Σερρών κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα όσα βιώνουν.

Λιποθύμησε αγρότης

Από τα επεισόδια λιποθύμησε αγρότης έπειτα από ρίψη χημικού, από άνδρα των ΜΑΤ.

Οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, παρά το αρχικό «απαγορευτικό» της αστυνομίας για τα τρακτέρ τους, βρήκαν εναλλακτικό τρόπο και έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα χρησιμοποιώντας τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.

Στο σημείο συνάντησαν το φραγμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρά τις διαβουλεύσεις, η ένταση κορυφώθηκε απότομα, με συνέπεια οι δυνάμεις των ΜΑΤ να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα, ώστε να απωθήσουν τους αγρότες. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας – κυρίως για την αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο.

Ένας ακόμη από τους λόγους της σημερινής διαμαρτυρίας, αποτελεί το σύστημα ελέγχου στα σύνορα. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μένουν απροστάτευτοι απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό, ή και στον κίνδυνο εξάπλωσης ιών.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι: «Μας χτύπησε η ευλογιά και το κράτος μας αγνοεί»

Πίσω από τα συνθήματα και τα μπλόκα κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της υπαίθρου. Το κλίμα ανάμεσα στους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, όχι μόνο λόγω των οικονομικών πιέσεων και των απλήρωτων ενισχύσεων, αλλά και εξαιτίας των πρόσφατων υγειονομικών πληγμάτων στο ζωικό κεφάλαιο.

Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτηση κτηνοτρόφου της περιοχής μπροστά στις κάμερες, ο οποίος περιέγραψε το δράμα που ζει μετά το ξέσπασμα της ευλογιάς των προβάτων:

«Δεν ξέρω πώς θα ζήσω την οικογένειά μου. Κανείς δεν μας ενημερώνει πώς θα γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών μας. Θέλουμε απλά να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που τη σταμάτησε η αρρώστια και το κράτος μας αγνοεί».

Η κινητοποίηση στον Προμαχώνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν εάν δεν λάβουν χειροπιαστές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Στο κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωση τους τονίζουν: «Δεν αντέχουμε άλλο. Τέρμα η κοροϊδία».