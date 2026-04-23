ΗΠΑ: Στα πρόθυρα κατάρρευσης οι αγρότες – Πλήγμα από την εκτίναξη των τιμών στα λιπάσματα
Διεθνής Οικονομία 23 Απριλίου 2026, 23:41

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα κατάρρευσης οι αγρότες – Πλήγμα από την εκτίναξη των τιμών στα λιπάσματα

Διεθνής Οικονομία 23 Απριλίου 2026, 23:41

Τα εισοδήματα των αγροτών στις ΗΠΑ παρουσίαζαν πτωτική τάση τα τελευταία δύο χρόνια

Ανθή Γεωργίου
ΕπιμέλειαΑνθή Γεωργίου
Μετά την απογοήτευση ήρθε η οργή στους αγρότες των ΗΠΑ, καθώς η εκτίναξη των τιμών των λιπασμάτων μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, θέτει εμπόδια στην παραγωγή με τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα να είναι δυσοίωνες.

Ο αγροτικός τομέας στις ΗΠΑ ήδη πλήττεται σοβαρά, με τα εισοδήματα των αγροτών να παρουσιάζουν πτωτική τάση τα τελευταία δύο χρόνια ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών των σιτηρών και του υψηλότερου κόστους παραγωγής.

Τα εισοδήματα των αγροτών παρουσίαζαν πτωτική τάση τα τελευταία δύο χρόνια, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών των σιτηρών και των υψηλότερων κόστους παραγωγής

Χαρακτηριστικό είναι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, η αμμωνία που χρησιμοποιεί στα χωράφια ένας αγρότης με καλαμπόκι κόστιζε 800 δολάρια την τόνο. Τώρα η τιμή έχει φτάσει στα 1.050 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας αγρότης θα πρέπει να πληρώσει 53.000 δολάρια περισσότερα για το προϊόν σε σχέση με πριν τον πόλεμο — «μια αύξηση κόστους που δεν είχε προβλεφθεί καθόλου», όπως λέει παραγωγός.

Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική. Σε όλες τις ΗΠΑ, οι αγρότες ταλαντεύονται από μια τεράστια αύξηση στην τιμή των θρεπτικών συστατικών των καλλιεργειών που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν — σε μια εποχή που η οικονομία της γεωργίας βρισκόταν ήδη υπό πίεση, με τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα να παραμένουν ίδιες.

Το 70% δεν αντέχει οικονομικά στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την American Farm Bureau Federation (AFBF) διαπιστώθηκε ότι περίπου το 70% των ερωτηθέντων δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά όλα τα λιπάσματα που χρειάζεται.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα, όπως αναφέρουν οι FT, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι προοπτικές για τον αγροτικό τομέα είναι δυσοίωνες αυτή τη στιγμή και οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται βοήθεια, προειδοποιούν.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσε αναταράξεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν καθώς ο αποκλεισμός των λιμανιών του Κόλπου έκοψε το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και ταρακούνησε τις αλυσίδες εφοδιασμού για τα πάντα, από τα πετροχημικά έως το ήλιο.

Όμως, τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μόνο μια στρατηγική πλωτή οδός για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου: είναι επίσης ένας βασικός αγωγός για τα λιπάσματα, ένα βασικό αγαθό απαραίτητο για εκατοντάδες εκατομμύρια αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Η εκτόξευση των τιμών

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο των Στενών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας, του πιο διαδεδομένου αζωτούχου λιπάσματος, σύμφωνα με την AFBF.

Η διακοπή των προμηθειών έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή των αζωτούχων λιπασμάτων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%, ενώ η τιμή της ουρίας έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 47%, που αποτελεί ρεκόρ, σύμφωνα με την AFBF.

Εν τω μεταξύ, η τιμή του αγροτικού ντίζελ, που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία όλων των μηχανημάτων, από τρακτέρ και σπαρτικές μηχανές έως διασκορπιστές λιπασμάτων, έχει αυξηθεί κατά 46% από τα τέλη Φεβρουαρίου, ανέφερε η ομοσπονδία.

Το χειρότερο είναι ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών συνέπεσε ακριβώς με την περίοδο που οι αγρότες ετοιμάζονταν για την ανοιξιάτικη σπορά, μια κρίσιμη στιγμή στο αγροτικό ημερολόγιο.

Η γεωργία βρίσκεται τώρα σε μια «αρκετά δύσκολη κατάσταση — το αποκορύφωμα πολλών ετών σκληρών οικονομικών συνθηκών», αναφέρουν αναλυτές, εξηγώντας ότι πολλοί αγρότες χάνουν χρήματα από το 2023. «Μερικοί… χρεοκοπούν. Αναγκάζονται να απευθυνθούν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να ζητήσουν βοήθεια.»

Η υψηλή τιμή των θρεπτικών ουσιών αποτελεί από καιρό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αγροτών. Μία από τις πιο δραματικές αυξήσεις της όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε προς τα πάνω την τιμή του φυσικού αερίου, της βασικής πρώτης ύλης για την αμμωνία και, κατά συνέπεια, για την ουρία. Από τότε, οι τιμές δεν έχουν μειωθεί σημαντικά.

Εξαντλήθηκαν τα χρηματικά αποθέματα

Τώρα, όμως, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι το 2022. Αν και τα κόστη δεν έχουν αυξηθεί τόσο απότομα όσο τότε, οι τιμές του καλαμποκιού είναι σήμερα πολύ χαμηλότερες. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Καλλιεργητών Καλαμποκιού, με βάση το «νόμισμα του καλαμποκιού», οι αγρότες χρειάζονται πλέον 185 μπούσελ καλαμποκιού για να αγοράσουν έναν τόνο ουρίας, το «υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός, το καλαμπόκι και η σόγια είναι σε πολύ παρόμοια επίπεδα με αυτά που είχαν στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του ’70, ενώ το κόστος των εισροών, όπως τα λιπάσματα και τα καύσιμα, έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Οι πιέσεις στο κόστος σημαίνουν ότι «πολλοί αγρότες εξάντλησαν τα χρηματικά τους αποθέματα» τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην έχουν πλέον διαθέσιμο κεφάλαιο για να πληρώσουν τα υψηλότερα κόστη εισροών.

Πότε θα σταθεροποιηθούν οι τιμές των λιπασμάτων

Όμως, όπως αναφέρεται, δεν υποφέρουν όλοι οι αγρότες στο Midwest. Πολλοί ήταν αυτοί που προπλήρωσαν τα λιπάσματα το περασμένο φθινόπωρο, πολύ πριν από τον πόλεμο, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές.

Αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει αν η κρίση στην προσφορά επιμείνει, κάτι που πολλοί θεωρούν πολύ πιθανό, καθώς όπως εκτιμούν αναλυτές, το άνοιγμα των Στενών δεν έχει ως αποτέλεσμα τα λιπάσματα να φτάνουν ξαφνικά στα λιμάνια την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι τιμές των λιπασμάτων θα χρειαστούν 1-1½ χρόνο για να σταθεροποιηθούν, ενώ τα καύσιμα έξι μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα κατά τη συγκομιδή, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι πολλοί αγρότες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να χορηγήσουν θρεπτικά συστατικά στις καλλιέργειες τους κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να μειωθούν.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Διπλό το «χτύπημα» στους αγρότες των ΗΠΑ

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, το Ιλινόις είχε πληγεί από τις συνέπειες των πολιτικών του προέδρου Τραμπ, ιδίως από τους εμπορικούς πολέμους που πυροδότησαν οι δασμοί.

Χαρακτηριστικό είναι όπως αναφέρουν οι FT, ότι εδώ και αρκετό καιρό, οι αγρότες σόγιας του Μεσοδυτικού χάνουν επίσης μερίδιο αγοράς στην Κίνα προς όφελος της Βραζιλίας. Οι εμπορικές εντάσεις των ΗΠΑ με το Πεκίνο έχουν απλώς επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρενέβη για να βοηθήσει τον τομέα στα τέλη του περασμένου έτους με ένα πακέτο αγροτικής ενίσχυσης ύψους 12 δισ. δολαρίων, σχεδιασμένο εν μέρει για να αμβλύνει τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου.

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
ΗΠΑ 23.04.26

Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Σύνταξη
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
Άλλα Αθλήματα 23.04.26

Καραλής: «Η μητέρα μου είχε δει όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια από πριν»

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Σύνταξη
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 23.04.26

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
InShorts 23.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύνταξη
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
Νοσταλγοί του σταθερού 23.04.26

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

