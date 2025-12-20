Αρνητικά απάντησε το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) στο ενδεχόμενο χορήγησης περαιτέρω αγροτικής ενίσχυσης στους αγρότες πέραν αυτής που πρόσφατα ανακοινώθηκε.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης περαιτέρω ενίσχυσης πέραν του πακέτου ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο εξαγγέλθηκε πρόσφατα και το οποίο αποσκοπεί να βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φορντάις , υφυπουργός γεωργικής παραγωγής.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές των καλλιεργειών, υψηλό κόστος των γεωργικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, και τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος [πόλεμος] έχει περιορίσει τις εξαγωγές ορισμένων καλλιεργειών, σημειώνει το Reuters.

Αν και οι αγρότες υποδέχτηκαν με ικανοποίηση την είδηση για το πακέτο των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα αυτό το μήνα, προειδοποίησαν ότι αυτό δεν θα τους αποζημιώσει πλήρως ούτε θα σώσει την παραπαίουσα γεωργική οικονομία.

Απώλειες 44 δισ. δολαρίων

Οι απώλειες των αγροτών φέτος ενδέχεται να φθάσουν τα 44 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση του Πανεπιστημίου της Βόρειας Ντακότα.

Ο υφυπουργός γεωργικής παραγωγής δήλωσε ότι το USDA αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση είναι ανεπαρκής, αλλά δεν εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω βοήθειας, εν μέρει λόγω περιορισμών στη χρηματοδότηση.

«Σε αυτό το σημείο, νιώθουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο έτος, αλλά σε αυτό το σημείο, είμαστε εκεί που θα είμαστε», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φορντάις.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η βοήθεια θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προσωρινή λύση έως ότου τεθούν σε ισχύ οι νέες αγροτικές ενισχύσεις από το νομοσχέδιο του Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες, όπως οι υψηλότερες τιμές αναφοράς για τις καλλιέργειες.

Πηγή: ΟΤ