newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 16:09

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Spotlight

«Δεν είμαι έτοιμος να αλλάξω δουλειά», λέει ο Στέλιος Μπουτάρης, παραγωγός κρασιού με αμπελώνες στη Νάουσα και το Αμύνταιον στη βόρεια Ελλάδα, μιλώντας για την κλιματική κρίση.

Ωστόσο, προσθέτει, «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως έκαναν οι πατεράδες μας».

Και ο Μπουτάρης είναι μονάχα ένας από τους χιλιάδες αγρότες της νότιας Ευρώπης που αγωνίζονται να συνεχίσουν να παράγουν στα εδάφη που οι πρόγονοί τους καλλιεργούσαν για δεκαετίες, ή ακόμα και αιώνες, καθώς όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, μαίνονται σε Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα.

Ο αγώνας τους σημαίνει ότι οι τιμές του κρασιού, των ελιών, των εσπεριδοειδών και των λαχανικών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς η ξηρασία, οι πλημμύρες και οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες στη Μεσόγειο.

Η οικογένεια Μπουτάρη του Κτήματος Κίρ-Γιάννη

Νέες μέθοδοι επιβίωσης και αλλαγές στην αγορά

Κάποιοι χρησιμοποιούν νέες τακτικές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όπως η εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και αποθήκευσης νερού και η φύτευση περισσότερης βλάστησης ανάμεσα στα αμπέλια, ώστε η γη να συγκρατεί περισσότερο νερό και να διατηρεί χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Οι παραγωγοί σε όλη την Ευρώπη θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές, με τη μορφή υψηλότερων τιμών, υποστηρίζει ο Μπουτάρης μιλώντας στον Guardian.

«Δεν θα είναι εύκολο να βρει κανείς φθηνό κρασί. Παλαιότερα, η νότια Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα παρήγαγαν το φθηνό κρασί της Ευρώπης. Τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε στις τιμές», λέει.

Οι καταναλωτές ήδη αισθάνονται τις επιπτώσεις, καθώς η ξηρασία στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία ωθεί τις τιμές προς τα πάνω αυτό το καλοκαίρι, σε μια περίοδο που συνήθως οι τιμές πέφτουν.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Προβλέψεις για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής

Στην ΕΕ, η μέση ετήσια απώλεια για τις καλλιέργειες προβλέπεται να αυξηθεί έως και τα δύο τρίτα έως το 2050, φτάνοντας τα 24,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέχρι το 2050, η πιο σοβαρή αύξηση του κινδύνου ξηρασίας αναμένεται στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, με περισσότερες από εννέα φορές περισσότερες ημέρες σοβαρής ξηρασίας κάθε χρόνο σε σύγκριση με το 1990, σύμφωνα με τις «μεσαίες» προβλέψεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρουμανία είναι πιθανό να σημειώσουν τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις στις απώλειες καλλιεργειών, με τις μέσες ετήσιες απώλειες να αναμένεται να αυξηθούν κατά 64 %, ή περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, με την ξηρασία να αποτελεί σημαντικό παράγοντα, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΕπ και της Επιτροπής.

Το 2022, για παράδειγμα, οι αποδόσεις του καλαμποκιού μειώθηκαν κατά 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ισπανία να υφίσταται το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Μετακίνηση στην Βόρεια Ευρώπη

Ο Δρ Peter Alexander, καθηγητής παγκόσμιων συστημάτων διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, αναφέρει ότι είναι ήδη δυνατό να παρατηρηθεί η μετακίνηση των καλλιεργειών προς το βορρά της Ευρώπης, με τους παραγωγούς σαμπάνιας να επενδύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το καλαμπόκι να καλλιεργείται στη Σκωτία.

Οι Βρετανοί αγρότες πειραματίζονται με καλλιέργειες όπως φασόλια και ρεβίθια, που ιστορικά ήταν δύσκολο να καλλιεργηθούν, με την ελπίδα ότι θα ευδοκιμήσουν σε ένα θερμότερο κλίμα.

Ωστόσο, όσο προχωρά η κλιματική κρίση, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η προσαρμογή και τόσο πιο δαπανηρή.

Ο Alexander λέει ότι αυτό το φαινόμενο είναι ήδη εμφανές σε πιο εξωτικές καλλιέργειες, που απαιτούν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας και βρίσκονται υπό πίεση, όπως ο καφές και το κακάο.

Στη νότια Ευρώπη, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αγωνίζονται να βρουν τους πόρους για να χρηματοδοτήσουν την προσαρμογή τους, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν.

«Ήδη βλέπουμε να εγκαταλείπονται ελαιώνες και οι άνθρωποι να μην μπορούν πλέον να ασχοληθούν με τη γεωργία», λέει η Sarah Vachon της μάρκας ελαιόλαδου Citizens of Soil, η οποία συνεργάζεται με ανεξάρτητους παραγωγούς σε όλη τη Μεσόγειο.

Λέει ότι οι αγρότες αναζητούν πολλούς τρόπους για να συνεχίσουν, από την άρδευση έως νέες ποικιλίες, αλλά «αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις για μικρούς αγρότες που ήδη ζουν στο όριο της φτώχειας και είναι δύσκολο να λάβουν κρατική χρηματοδότηση».

Η κλιματική κρίση πιο έντονη στην Νότια Ευρώπη

Ο Μπουτάρης λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπου οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη εγκαταλείψει τη γη και έχουν επιλέξει άλλους τρόπους ζωής, καθώς η γεωργία έχει γίνει πολύ δύσκολη.

Σύμφωνα με τον Alex Fernández Poulussen, διευθυντή της Good Stuff International, η οποία συντονίζει ένα συλλογικό πρόγραμμα για το νερό στη λεκάνη του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στη νότια Ισπανία, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης, καθώς τα αποθέματα νερού στην Ισπανία είναι λιγότερο από τα μισά και η ζήτηση είναι πολύ υψηλή.

Λέει ότι η έκταση της καλλιεργούμενης γης στην περιοχή είναι πιθανό να μειωθεί, καθώς ορισμένα αγροκτήματα θα πωληθούν σε επενδυτικά κεφάλαια για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ή θα μετατραπούν από οπωρώνες εσπεριδοειδών ή αβοκάντο σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό, όπως σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά ή ελιές.

Μετά από αρκετά χρόνια ξηρασίας στη νότια Ισπανία, υπάρχουν μεγάλα έργα για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για την αποθήκευση και την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών άρδευσης.

«Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν λόγω της κλιματικής κατάστασης, αλλά υπάρχουν πολλές προληπτικές καινοτομίες και προσπάθειες», λέει.

Ο αγώνας για επιβίωση

Ο Walter Zanre, διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού παραρτήματος της μάρκας ελαιόλαδου Filippo Berio, λέει ότι η παραγωγή στην Ανδαλουσία, την Απουλία, τη Σικελία, την Ελλάδα, την Τυνησία και την Τουρκία αναμένεται να επηρεαστεί από τις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες και τις λιγότερες βροχοπτώσεις.

«Υπάρχουν πολλά έργα για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση του για άρδευση. Αλλά για να εξοικονομήσουμε νερό, πρώτα πρέπει να βρέξει. Φέτος είχαμε χειμερινές βροχές, αλλά τα τρία προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν ξηρασία».

Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής, ήταν μια καλή χρονιά για πολλούς παραγωγούς κρασιού μετά από δύο δύσκολα χρόνια. Ωστόσο, με τις πυρκαγιές να μαίνονται, πολλοί μικροκαλλιεργητές αναρωτιούνται για το μέλλον τους.

Ο Μπουτάρης είναι αποφασισμένος να συνεχίσει: «Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να το κάνουμε και θέλω να δείξω ότι είναι εφικτό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο