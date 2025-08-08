newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σε κλοιό κλιματικής κρίσης η Ευρώπη – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές πλήττουν αδυσώπητα τη Γηραιά Ήπειρο
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 06:00

Σε κλοιό κλιματικής κρίσης η Ευρώπη – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές πλήττουν αδυσώπητα τη Γηραιά Ήπειρο

Η κλιματική κρίση «χτυπάει» την Ευρώπη, με τα φυσικά φαινόμενα να προκαλούν θανάτους, καταστροφές και ένα δυσοίωνο μέλλον

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Καύσωνες, φονικές πλημμύρες και φωτιές που καίνε εκτεταμένες περιοχές, αποτελούν πλέον μία κανονικότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ένα μικρό δείγμα της κατάστασης αποτελεί και το γεγονός ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus (C3S) της ΕΕ.

Η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο και στην Ευρώπη

Ο φετινός Ιούλιος ήταν 0,27 °C πιο δροσερός από τον θερμότερο Ιούλιο του 2023 και 0,23 °C πιο δροσερός από τον Ιούλιο του 2024, τον δεύτερο θερμότερο. Ο περασμένος μήνας ήταν επίσης 1,25 °C πάνω από τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο από το 1850 έως το 1900 και είναι μόνο ο τέταρτος μήνας τα τελευταία 25 χρόνια που δεν έφτασε το όριο των 1,5 °C, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει σταματήσει».

Ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής του C3S, λέει ότι δύο χρόνια μετά τον θερμότερο Ιούλιο, η πρόσφατη σειρά ρεκόρ υψηλών παγκόσμιων θερμοκρασιών «έχει μπει στον «πάγο» – προς το παρόν».

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει σταματήσει», προσθέτει.

«Συνεχίσαμε να παρατηρούμε τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε φαινόμενα όπως η ακραία ζέστη και οι πλημμύρες τον Ιούλιο. Αν δεν σταθεροποιήσουμε γρήγορα τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αναμένουμε όχι μόνο νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, αλλά και επιδείνωση αυτών των επιπτώσεων – και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό».

Σπάνε ένα-ένα τα μαύρα ρεκόρ

Ο Ιούλιος ήταν ο τέταρτος θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, καθώς αρκετές περιοχές έσπασαν ρεκόρ ζέστης, για τα δικά τους δεδομένα.

Μια γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη Σκανδιναβική χερσόνησο, τη Φινλανδία, τη χερσόνησο Κόλα και την Καρελία, γνώρισε τις πιο έντονες θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο στην Ευρώπη.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο νορβηγικό τμήμα του Αρκτικού Κύκλου κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 30 °C για 13 ημέρες τον Ιούλιο. Το Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας που καταγράφηκε στη χώρα από το 1901, με θερμοκρασίες 2,8 °C υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής. Η περίοδος δύο εβδομάδων μεταξύ 12 και 25 Ιουλίου ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Vasilis Svarnias/SOOC

Η Φινλανδία είχε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με θερμοκρασίες 30 °C, με τους επιστήμονες να αναφέρουν ότι ήταν η μακρύτερη περίοδος από την έναρξη των καταγραφών το 1961 και 50% μακρύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ. Ο Μίκα Ραντάνεν, κλιματολόγος στο Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν ένας «πραγματικά άνευ προηγουμένου καύσωνας».

Η Τουρκία κατέγραψε εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας 50,5 °C στη Σιλόπη, στη νοτιοανατολική χώρα, στις 25 Ιουλίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι 132 μετεωρολογικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα, με ορισμένες θερμοκρασίες να υπερβαίνουν κατά 12 °C τους εποχιακούς μέσους όρους.

Οι θάνατοι που προκλήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες

Οι καύσωνες έχουν αποβεί θανατηφόροι για την Ευρώπη.

Από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, εκτιμάται ότι υπήρξαν 2.300 θάνατοι που σχετίζονταν με την ζέστη.

Μια έκθεση του Ινστιτούτου Grantham του Imperial College που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο μελέτησε 12 ευρωπαϊκές πόλεις για να μετρήσει τις αλλαγές στην ένταση των καυσώνων.

Από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, εκτιμάται ότι υπήρξαν 2.300 θάνατοι που σχετίζονταν με την ζέστη, συμπεριλαμβανομένων 1.500 που συνδέονταν με την κλιματική αλλαγή, η οποία έκανε τους καυσώνες πιο έντονους, σύμφωνα με άρθρο του Al Jazeera.

Η κλιματική αλλαγή ήταν η αιτία για:

  • 317 από τους εκτιμώμενους θανάτους λόγω υπερβολικής ζέστης στο Μιλάνο,
  • 286 στη Βαρκελώνη,
  • 235 στο Παρίσι,
  • 171 στο Λονδίνο,
  • 164 στη Ρώμη,
  • 108 στη Μαδρίτη,
  • 96 στην Αθήνα,
  • 47 στη Βουδαπέστη,
  • 31 στο Ζάγκρεμπ,
  • 21 στη Φρανκφούρτη,
  • 21 στη Λισαβόνα και
  • 6 στο Σάσσαρι της Ιταλίας.

Θύματα αφήνουν πίσω οι πλημμύρες

Σύμφωνα με το C3S, τον Ιούλιο οι βροχοπτώσεις ήταν πάνω από το μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Γαλλίας, της Ανατολικής Βρετανίας και της Νότιας Ιρλανδίας, της Νότιας Σκανδιναβίας, των περιοχών της Βορειοανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας και των βόρειων ακτών της Αδριατικής, της Βόρειας Ισλανδίας.

Οι έντονες βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στη νότια Γαλλία και το Παρίσι. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ιταλία προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στη Ρώμη και την περιοχή του Πεδεμόντιο στις αρχές του μήνα.

Διασώστες αναζητούν άτομα που αγνοούνται μετά από πλημμύρες στην Ισπανία. REUTERS/Bruna Casas

Στην Ισπανία σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες μετά από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Καταλονία και τη βορειοανατολική Ισπανία στα μέσα Ιουλίου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET ανέφερε ότι σε λίγες ώρες έπεσαν 10 εκατοστά βροχής κοντά στη Βαρκελώνη.

Οι ξηρότερες από το μέσο όρο συνθήκες σε κομμάτι των Βόρειων Χωρών, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τη νότια Γαλλία προκάλεσαν επίσης τα δικά τους προβλήματα.

Οι φωτιές η νέα κανονικότητα

Όπως τονίζει το Euro News, ο καύσωνας και η ξηρασία, μετά από μια ασυνήθιστα ξηρή και ζεστή άνοιξη, τροφοδότησαν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα.

Στα τέλη Ιουλίου, η Ισπανία αντιμετώπιζε πυρκαγιές σε πολλά μέτωπα. Στην Πορτογαλία, περισσότερες από 3.000 πυρκαγιές είχαν καταστρέψει συνολικά 107.680 στρέμματα μέχρι τις 15 Ιουλίου – τρεις φορές μεγαλύτερη έκταση από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Ιβηρική Χερσόνησος κήρυξε κατάσταση συναγερμού το Σαββατοκύριακο λόγω της επιδείνωσης του κινδύνου πυρκαγιών.

Φωτιές εκδηλώνονται σε καθημερινή βάση στην Ελλάδα, καίγοντας μεγάλες εκτάσεις. INTIME NEWS

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία αντιμετώπισαν επίσης μεγάλες πυρκαγιές, με χιλιάδες στρέμματα γης να καίγονται.

Μέχρι στιγμής, στην ΕΕ φέτος έχουν καεί συνολικά 3.538.620 στρέμματα γης – περισσότερο από το διπλάσιο της έκτασης που κάηκε κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Νερό που βράζει οι θάλασσες

Κατά μέσο όρο, οι θερμοκρασίες της θάλασσας τον Ιούλιο ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον μήνα αυτό, 0,12 °C κάτω από το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2023.

Ωστόσο, η Νορβηγική Θάλασσα, τμήματα της Βόρειας Θάλασσας και μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού ακριβώς δυτικά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τον Ιούλιο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι τα νερά νότια της χώρας βίωναν έναν «σημαντικό θαλάσσιο καύσωνα». Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ήταν πιο χαρακτηριστικές για τις αρχές Αυγούστου της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Μεταξύ 28 Ιουνίου και 9 Ιουλίου, η νότια περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας βίωσε επίσης θαλάσσιο καύσωνα, σύμφωνα με την ναυτιλιακή αρχή της χώρας. Οι θερμοκρασίες ήταν «σημαντικά υψηλότερες» από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, φτάνοντας έως και τους 25,1 °C.

Παγκόσμιο το πρόβλημα της υπερθέρμανσης

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο φετινός Ιούνιος ήταν ο τρίτος θερμότερος από το 1850, σύμφωνα με τις μέσες θερμοκρασίες. Η μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια τον Ιούνιο ήταν 16,46 °C έως 0,47 °C και υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιουνίου για την περίοδο 1991-2020, σύμφωνα με την Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus.

Θερμόμετρο στην Ιαπωνία απεικονίζει τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν για αρκετές ημέρες. Kyodo/via REUTERS

Καύσωνας «χτύπησε» και τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. REUTERS/Shannon Stapleton

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές, τονίζει το Al Jazeera, ακολουθώντας στενά το 2024 – το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, με μέση θερμοκρασία αέρα στην επιφάνεια 15,1 °C, η οποία ήταν πάνω από 1,5 °C υψηλότερη από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, ένα όριο που θεωρείται κρίσιμο για την αποφυγή της επικίνδυνης υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο περιοδικό Earth System Science Data σημείωσε επίσης ότι η ανθρωπογενής θέρμανση αυξάνεται με ρυθμό 0,27 °C ανά δεκαετία από το 2015 έως το 2024, ο οποίος είναι ο υψηλότερος ρυθμός που έχει παρατηρηθεί στα καταγεγραμμένα στοιχεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο