Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα
Κόσμος 06 Μαΐου 2026, 07:00

Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι επιθυμεί να αυξήσει τους φόρους εισοδήματος για τους εκατομμυριούχους της Νέας Υόρκης

 Η πρόσφατη πρόταση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για αύξηση του φόρου εισοδήματος των πλουσιότερων κατοίκων της πόλης έχει αναζωπυρώσει μια μακροχρόνια συζήτηση: οι υψηλότεροι φόροι απομακρύνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του δημάρχου, το οποίο στοχεύει σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα 1 εκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο, έχει προκαλέσει τόσο υποστήριξη όσο και ανησυχία, αντανακλώντας ευρύτερες εθνικές συζητήσεις σχετικά με την ανισότητα του πλούτου και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. 

Ο δήμαρχος Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής, πρότεινε την αύξηση του συντελεστή του δημοτικού φόρου εισοδήματος για τους εκατομμυριούχους κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, από 3,88% σε 5,88% — μια αύξηση της τάξης του 51%.  

Αυτό θα επηρεάσει περίπου 34.000 νοικοκυριά και αναμένεται να αποφέρει επιπλέον 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα.  

Για να το θέσουμε σε προοπτική, ένα νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα δει τον φόρο του να αυξάνεται κατά 20.000 δολάρια, ενώ ένα νοικοκυριό με εισόδημα 10 εκατομμυρίων δολαρίων θα πληρώσει επιπλέον 200.000 δολάρια. 

Οι φορολογούμενοι με εισόδημα άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αντιπροσωπεύουν το 37% των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος της πόλης και αποτελούν λιγότερο από το 1% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων.

Από τους εκατομμυριούχους στην παιδική φροντίδα  

Σύμφωνα με τους The New York Times, η προτεινόμενη αύξηση του φόρου συνδέεται στενά με την εμβληματική πολιτική του Μαμντάνι: την καθολική φροντίδα παιδιών.  

Η πόλη της Νέας Υόρκης χρησιμοποιεί επί του παρόντος 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από κρατικά κονδύλια για να επεκτείνει τη δωρεάν φροντίδα παιδιών σε ορισμένα παιδιά ηλικίας δύο ετών και προσφέρει ήδη δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για παιδιά τριών και τεσσάρων ετών.  

Ο δήμαρχος οραματίζεται ένα σύστημα που τελικά θα καλύπτει κάθε παιδί κάτω των πέντε ετών, μαζί με άλλες προτεραιότητες όπως η προσιτή στέγαση και η δωρεάν υπηρεσία λεωφορείων.  

Για να χρηματοδοτήσει αυτά τα φιλόδοξα σχέδια, ο Μαμντάνι θεωρεί τη φορολόγηση των πλουσίων τόσο απαραίτητη όσο και δίκαιη. 

«Παρά όλη αυτή τη συζήτηση για αυτή την υποθετική μαζική έξοδο, πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολύ πραγματική μαζική έξοδο που παρατηρούμε σε αυτή την πόλη: μια μαζική έξοδο των εργαζομένων», δήλωσε πρόσφατα ο Μαμντάνι, τονίζοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής αναγκάζει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη περισσότερο από ό,τι η πιθανότητα να φύγουν οι πλούσιοι κάτοικοι. 

Φόβοι για της επενδύσεις  

Ωστόσο, η αντίδραση παραμένει έντονη.  

Η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ, μια μετριοπαθής Δημοκρατική που διεκδικεί την επανεκλογή της, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι υψηλότεροι φόροι θα μπορούσαν να ωθήσουν τους πλούσιους σε πολιτείες με χαμηλότερη φορολογία, όπως η Φλόριντα. 

Η Χότσουλ υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι με υψηλή καθαρή θέση είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων της Νέας Υόρκης και τους έχει ενθαρρύνει να «πάτε στο Παλμ Μπιτς και να δείτε ποιον μπορούμε να φέρουμε πίσω στο σπίτι». 

Και οι επιχειρηματικοί ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα της πόλης, φοβούμενοι ότι οι υψηλότεροι φόροι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελκυστικότητα της Νέας Υόρκης ως παγκόσμιου οικονομικού κόμβου. 

Το ερώτημα αν οι πλούσιοι θα εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη είναι περίπλοκο.  

Επί του παρόντος, η πόλη επιβάλλει ήδη τους υψηλότερους φόρους εισοδήματος της χώρας για τους υψηλόμισθους, με τους συνδυασμένους συντελεστές πολιτείας και πόλης να φτάνουν το 14,78% για νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Ιστορικά, ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι οι αυξήσεις των φόρων δεν έχουν οδηγήσει σε μαζικές αποχωρήσεις πλούσιων κατοίκων.  

Το Fiscal Policy Institute, ένα αριστερό think tank, διαπίστωσε ότι οι Νεοϋορκέζοι με υψηλά εισοδήματα ήταν λιγότερο πιθανό να μετακομίσουν σε σχέση με τους κατοίκους της μεσαίας τάξης, ακόμη και μετά από μια σημαντική αύξηση των φόρων το 2021. 

Άλλες πολιτείες παρέχουν επιπλέον παραδείγματα. Το Νιου Τζέρσεϊ αύξησε τους φόρους για τους εκατομμυριούχους το 2020, η Μασαχουσέτη εφάρμοσε φόρο 4% στα εισοδήματα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων το 2022, και οι δύο πολιτείες ανέφεραν έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις χωρίς σημαντική μετανάστευση.  

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι, αν και δεν υπάρχει απλή απάντηση, η πόλη απέχει πολύ από το να φτάσει σε ένα όριο όπου οι φόροι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη μετανάστευση.  

Ο Κρίστομπαλ Γιανγκ, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Cornell που μελετά την κινητικότητα που καθοδηγείται από τους φόρους, σημειώνει ότι ένας συνδυασμένος ομοσπονδιακός, πολιτειακός και τοπικός συντελεστής φόρου εισοδήματος περίπου 66% θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αποχωρήσεις, ενώ οι υψηλόμισθοι της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν επί του παρόντος συντελεστές γύρω στο 51%. 

 Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το όριο για την αποχώρηση θα ήταν ακόμη υψηλότερο σε μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη, με τις βαθιές πολιτιστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές της «ατραξιόν». 

Πιο πολύ πολιτικό, παρά οικονομικό  

Ο Γκάμπριελ Ζουκμαν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, χαρακτήρισε τους φόβους για μαζική έξοδο ως «σε μεγάλο βαθμό μύθο» και «σχεδόν προπαγάνδα», σημειώνοντας ότι ενώ ορισμένοι υψηλόμισθοι ενδέχεται να αντιδράσουν, οι αριθμοί πιθανότατα θα είναι μικροί.  

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αξιοσημείωτα παραδείγματα: ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την κύρια κατοικία του στη Φλόριντα το 2019, και ο επιχειρηματίας ακινήτων Στίβεν Ρος τον ακολούθησε το 2021, ωθώντας άλλους πλούσιους κατοίκους να επανεξετάσουν τη φορολογική τους κατάσταση. 

Παρά αυτές τις αποχωρήσεις, ο αριθμός των εκατομμυριούχων που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Νέα Υόρκη έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, από περίπου 25.000 το 2014 σε περισσότερους από 34.000 το 2023.  

Η μικρή πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει έκτοτε ανακάμψει, υποδηλώνοντας ότι πολλοί πλούσιοι κάτοικοι παραμένουν προσηλωμένοι στο να ζουν στην πόλη παρά τους υψηλούς φόρους. 

Τα έσοδα από την προτεινόμενη αύξηση φόρων του Μαμντάνι θα χρηματοδοτούσαν σε μεγάλο βαθμό την καθολική παιδική φροντίδα, ένα πρόγραμμα που πολλοί θεωρούν τόσο κοινωνικά απαραίτητο όσο και οικονομικά επωφελές.  

Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η προσχολική εκπαίδευση ενισχύει τις οικογένειες, βελτιώνει τα μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και βοηθά στη διατήρηση των κατοίκων της εργατικής τάξης που διαφορετικά θα έφευγαν λόγω των απαγορευτικών εξόδων παιδικής φροντίδας. 

Οι δημόσιες δαπάνες της Νέας Υόρκης ξεπερνούν τον πληθωρισμό και την αύξηση του πληθυσμού από το 2005
Πηγές: Ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού (στοιχεία για φόρους και δαπάνες), American Community Survey και Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ (πληθυσμός Νέας Υόρκης), Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (πληθωρισμός), Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (ΑΕΠ). Από την εφημερίδα The New York Times

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις αντί της φορολόγησης των πλουσίων; 

Ορισμένοι ειδικοί έχουν ζητήσει εναλλακτικές στρατηγικές για την εξασφάλιση παρόμοιου ποσού, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της πόλης και να χρηματοδοτηθεί η παιδική φροντίδα: περικοπή των δαπανών της πόλης, αύξηση της αποδοτικότητας ή αύξηση των εσόδων με άλλους τρόπους. 

 Ο Άντριου Ρέιν, πρόεδρος της «Επιτροπής Προϋπολογισμού των Πολιτών» (Citizens Budget Commission), ενός μη κομματικού κέντρου μελετών, δήλωσε ότι η πόλη αντιμετωπίζει πρόβλημα δαπανών και όχι πρόβλημα εσόδων. 

«Συνεχίζουμε να προσθέτουμε προγράμματα, και πολλά από αυτά είναι εξαιρετικά», είπε. «Ποτέ δεν καταβάλαμε προσπάθεια να περιορίσουμε τις δαπάνες για να κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποδοτική». 

Ο προϋπολογισμός της πόλης, ύψους περίπου 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τροφοδοτούμενος εν μέρει από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την εισροή ομοσπονδιακών κονδυλίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ο Ρέιν πρότεινε μια λίστα περικοπών που θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια: κατάργηση της υποχρέωσης μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τάξη στα δημόσια σχολεία, περιορισμός των κουπονιών στέγασης, μείωση της χρηματοδότησης προς τα σχολεία ώστε να ανταποκρίνεται στη μείωση των εγγραφών, εκσυγχρονισμός των συμβάσεων της πόλης μέσω της μεταρρύθμισης των προμηθειών, ενοποίηση των ταμείων παροχών των συνδικάτων, συνεργασία με τα συνδικάτα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των προσλήψεων. 

Ο Μαμντάνι έχει υιοθετήσει ορισμένες από αυτές τις ιδέες. Υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία θέσης «υπεύθυνου εξοικονόμησης» σε κάθε υπηρεσία, με σκοπό την «εξορθολογισμό των διαδικασιών και την εξάλειψη της σπατάλης». 

Οι πολεοδόμοι έχουν προτείνει ιδέες που περιλαμβάνουν την επέκταση των παρκόμετρων, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 

Και συντηρητικές φωνές, όπως ο Μπρους Μπλέικμαν, ο υποψήφιος κυβερνήτης από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και το Manhattan Institute, ένα κέντρο μελετών, έχουν ζητήσει τη μείωση των φόρων αντί για την αύξησή τους. 

Η προοπτική περικοπών στις δαπάνες έχει συναντήσει σφοδρή αντίδραση από ομάδες που εργάζονται με το ένα στα τέσσερα άτομα της Νέας Υόρκης που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

Η Κριστίν Κουίν, πρόεδρος της WIN, του μεγαλύτερου φορέα παροχής καταλυμάτων για άστεγες οικογένειες στην πόλη, δήλωσε ότι το πάγωμα των επιδομάτων στέγασης θα βλάψει τα άστεγα παιδιά, τα οποία «δεν αποτελούν γραμμή του προϋπολογισμού». 

«Η περικοπή αυτού του προγράμματος θα προκαλέσει περισσότερη ανθρώπινη δυστυχία και τραύμα και θα αυξήσει τον αριθμό των αστέγων στο μέλλον», είπε. 

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ
Κόσμος 06.05.26

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Κόσμος 05.05.26

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Μέση Ανατολή 05.05.26

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια

Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Ελλάδα 06.05.26

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Ελλάδα 06.05.26

Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

