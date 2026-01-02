Στη φορολόγηση των υπερπλουσίων υπόσχεται να προχωρήσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά του την Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή κοινωνικής ισότητας.

Η νίκη Μαμντάνι αναμένεται να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου

Ο αυτοπροσδιοριζόμενος Δημοκρατικός σοσιαλιστής, Ζοχράν Μαμντάνι, ορκίστηκε λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου – ως είθισται – σε μια σύντομη τελετή με ισχυρούς συμβολισμούς και αργότερα μέσα στην ημέρα πραγματοποιήθηκε και η δημόσιας τελετή ορκωμοσίας του στα σκαλιά του δημαρχείου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις που έχουν στόχο να κάνουν τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ οικονομικά πιο προσιτή για τους εργαζόμενους. Λίγες ώρες αργότερα η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (National Republican Congressional Committee) χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «ακραίο σοσιαλιστή».

«Κάθε φορά που ο Μαμντάνι ανοίγει το στόμα του ή πιάνει το στυλό, αποτυπώνει τις αποτυχίες του Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε Δημοκρατικό βουλευτή που θα αντιμετωπίσει τους ψηφοφόρους το 2026», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Μάικ Μαρινέλα.

Νέα Υόρκη: Το κόστος ζωής στο επίκεντρο

Η δήλωσή του καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που φαίνεται ότι θα διαδραματίσει ο Μαμντάνι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής στη Νέα Υόρκη – επίκεντρο των προεκλογικών δεσμεύσεων του Μαμντάνι – θεωρείται από κάποιους Δημοκρατικούς το μέσο για να κερδίσουν ψηφοφόρους για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο αντιδήμαρχος Ντιν Φούλιχαν δήλωσε στους Financial Times ότι ο Μαμντάνι θα προχωρήσει τα σχέδιά του να αυξήσει τη φορολογία για τους εκατομμυριούχους προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις και να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της Νέας Υόρκης. Έσπευσε μάλιστα να τονίσει ότι δεν πιστεύει πως οι πλούσιοι θα εγκαταλείψουν την πόλη λόγω της υψηλότερης φορολογίας.

Από την πλευρά της η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ, έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετη στην αύξηση της φορολογίας προσώπων, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τη φορολογία των επιχειρήσεων προκειμένου να καλυφθούν πιθανά κενά στον προϋπολογισμό εν μέσω περικοπών στις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις.

Ο Μαμντάνι, μέλος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, εξελέγη τον Νοέμβριο πετυχαίνοντας μια νίκη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Κάποιοι Δημοκρατικοί έχουν ήδη υιοθετήσει το στυλ του, ενώ κάποιοι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να τον παρουσιάζουν ως «ακραίο σοσιαλιστή».

Ο 34χρονος Μαμντάνι επικεντρώθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας σε θέματα που αφορούν το υψηλό κόστος ζωής, ενώ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός έναντι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί από τους 8 εκατομμύρια κατοίκους της Νέας Υόρκης – κάποιοι με ελπίδα, άλλοι με φόβο – αναμένουν από εκείνον να αποδειχθεί μια πολιτική δύναμη που θα φέρει την αλλαγή.

Στην ομιλία του μετά την τελετή ορκωμοσίας ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, όπως τα οικονομικά προσιτά ενοίκια, τα δωρεάν λεωφορεία και παιδικοί σταθμοί. «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους, όχι σε κάποιον δισεκατομμυριούχο ή έναν ολιγάρχη που πιστεύει ότι μπορεί να εξαγοράσει τη δημοκρατία μας. Με εκλέξατε ως έναν Δημοκρατικό σοσιαλιστή και θα κυβερνήσω ως Δημοκρατικός σοσιαλιστής» τόνισε.

«Φορολογήστε τους πλούσιους»

Η τελετή ορκωμοσίας του Μαμντάνι περιελάμβανε ομιλίες από τον γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, και τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάζιο – Κόρτες, που ανήκουν στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος.

Ο Σάντερς, για τον οποίο ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι είναι ο πολιτικός που τον εμπνέει, υπερασπίστηκε την ατζέντα του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης: «Το να φροντίζεις οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν σε οικονομικά προσιτά σπίτια δεν είναι ακραίο. Είναι σωστό και αξιοπρεπές».

Το συγκεντρωμένο πλήθος, μερικές χιλιάδες άνθρωποι, επευφήμησε έντονα όταν ο Σάντερς ζήτησε από τους εκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους των ΗΠΑ να πληρώσουν περισσότερους φόρους, φωνάζοντας «φορολογήστε τους πλούσιους».

Η 27χρονη Μέι Χάρντμαν, η οποία είχε εργαστεί εθελοντικά στην προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι, δήλωσε ότι νιώθει ότι η πολιτική του ορμή ενισχύεται. «Είμαι γέννημα θρέμμα της Νέας Υόρκης. Όπως κι εσείς βλέπω την πόλη να γίνεται ολοένα και λιγότερο προσιτή οικονομικά, ολοένα και πιο δύσκολη να ζει κανείς. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που οι καθημερινοί άνθρωποι παίρνουν πίσω λίγη από την εξουσία» ανέφερε.

Πριν από τη δημόσια τελετή ορκωμοσίας του ο Μαμντάνι ορκίστηκε στον ιστορικό σταθμό City Hall της πόλης παρουσία της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ράμα Ντουουάτζι. Ως πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ορκίστηκε στο Κοράνι.