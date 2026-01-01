newspaper
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 12:14

Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Με την έλευση του 2026, η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε και τον νέο της Δημοκρατικό δήμαρχο, τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο και ορκίστηκε νωρίς το πρωί σήμερα ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, πολιτικού αντιπάλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμης υποστηρίκτριας του νέου δημάρχου.

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή» δήλωσε ο Μαμντάνι

Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του, ο 34χρονος Ζοχράν είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του Ράμα Ντουουάτζι. Η σύντομη τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, λίγο μετά την πτώση της σφαίρας της Πρωτοχρονιάς στην Times Square.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος νοτιοασιατικής καταγωγής, ο πρώτος αφρικανικής καταγωγής και ο νεώτερος δήμαρχος της πόλης εδώ και πάνω από έναν αιώνα ορκίστηκε στο Κοράνι, το οποίο κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του. Το αντίτυπο που χρησιμοποιήθηκε ανήκε στον Αφροαμερικανό ιστορικό, συλλέκτη και ακτιβιστή από το Χάρλεμ, Αρτούρο Σόμπουργκ, ο οποίος θεωρείται από τους θεμελιωτές της Μαύρης Ιστορίας.

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «πραγματικά μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Συμβολισμοί

Πέρα από την επιλογή της Λετίσια Τζέιμς, ο Μαμντάνι εξήγησε και τον λόγο που επέλεξε να γίνει η ορκωμοσία του στον σταθμό Old City Hall (Παλιό Δημαρχείο), με τους κομψούς θόλους και τα πολύχρωμα βιτρό που χρονολογείται από το 1904, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύει στα μάτια του «μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη» και «ικανή να μεταμορφώσει τη ζωή των εργατικών τάξεων».

Τιμώντας το σύστημα του μετρό με την ορκωμοσία του, αναφέρουν οι New York Times, ο Μαμντάνι αναγνώρισε έστω και εμμέσως τους Ιταλούς μετανάστες και τους Αφροαμερικανούς εργάτες που, υπό την επίβλεψη κυρίως Ιρλανδοαμερικανών προϊσταμένων, κατασκεύασαν το σύστημα σε επικίνδυνες συνθήκες απουσία κάθε μορφής συνδικαλιστικής προστασίας, όπως δήλωσε ο Άντριου Σπάρμπεργκ, πρώην στέλεχος του Long Island Rail Road και συγγραφέας γνωστής ιστορίας του μετρό.

Με βάση τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης η θητεία του δημάρχου της πόλης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Προκειμένου να μην υπάρξει αμφιβολία για το ποιος είναι επικεφαλής της πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ είναι παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή τελετή ορκωμοσίας του δημάρχου αμέσως μετά τα μεσάνυκτα.

Αργότερα σήμερα, στις 13: 00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί στα σκαλιά του δημαρχείου της πόλης η επίσημη τελετή ορκωμοσίας του Μαμντάνι, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπέρνι Σάντερς, ο γεννημένος στο Μπρούκλιν Δημοκρατικός προοδευτικός γερουσιαστής του Βερμόντ. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες.

Περίπου 4.000 καλεσμένοι αναμένονται στο πάρκο μπροστά από το δημαρχείο της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και τις μουσικές εκδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν απευθείας την «Ορκωμοσία μιας νέας εποχής», όπως την έχει χαρακτηρίσει η ομάδα του Μαμντάνι, μέσω οθονών που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Μπρόντγουεϊ.

Ο Μαμντάνι συγκέντρωσε 2,6 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση της μετάβασης της εξουσίας αλλά και τους σημερινούς εορτασμούς από σχεδόν 30.000 δωρητές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρώσει για τον σκοπό αυτόν οποιοσδήποτε δήμαρχος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία άρχισαν να συγκεντρώνονται από την πρώτη θητεία του Μάικλ Μπλούμπεργκ το 2001.

Το κόστος ζωής ως βασική πρόκληση για τον νέο δήμαρχο

Μετά την ορκωμοσία του ο Μαμντάνι θα μετακομίσει από το μικρό διαμέρισμά του στην Αστόρια, το οποίο προστατεύεται από τις απότομες αυξήσεις τιμών χάρη στο πρόγραμμα σταθεροποίησης ενοικίων της πόλης, στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης στην πολυτελή περιοχή Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

Γεννημένος στην Ουγκάντα γιος μεταναστών, ο Μαμντάνι εκλέχθηκε με βάση ένα πρόγραμμα εντελώς αντίθετο από την ατζέντα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με όλα σχεδόν τα ζητήματα, από την οικονομία ως τη μετανάστευση. Ωστόσο, οι δύο άνδρες είχαν μια αναπάντεχα θερμή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Μαμντάνι.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ δεν θα υλοποιήσει τις απειλές που είχε εκτοξεύσει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όπως να στείλει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη ή να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης.

Ο Μαμντάνι, που διαθέτει μικρή πολιτική εμπειρία, έχει πολλή δουλειά να κάνει για να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στους Νεοϋορκέζους. Λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί θα παρακολουθούν στενά τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες του καθώς προσπαθούν να βρουν την έμπνευση για να αντιταχθούν στον Τραμπ.

Ο προκάτοχός του, Έρικ Άνταμς, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά, έχει περιπλέξει ένα εμβληματικό μέτρο που προωθεί ο Μαμντάνι, το πάγωμα των ενοικίων για περισσότερα από ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, διορίζοντας αρκετούς στενούς του συνεργάτες στην επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, ο Μαμντάνι θα επιβλέπει 300.000 εργαζόμενους σε δεκάδες δημοτικές υπηρεσίες – πολλές από τις οποίες, μεμονωμένα, είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους στη χώρα -, ενώ θα επιχειρεί να καταστήσει πιο προσιτή μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι εκτεθειμένη σε οικονομικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχό του.

Θα κληθεί να διαχειριστεί ένα Αστυνομικό Τμήμα που στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει ρατσιστικό. Θα διοικήσει την πόλη με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου πολλοί Εβραίοι Νεοϋορκέζοι παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε έναν πολιτικό που αναδείχθηκε μέσα από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα και εξακολουθεί να αρνείται να καταδικάσει τη φράση «παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα», την οποία θεωρούν κάλεσμα σε βία.

Ακόμα δεν είναι επίσης γνωστό πώς ο Μαμντάνι σκοπεύει να υλοποιήσει τις άλλες προεκλογικές υποσχέσεις του – όπως η ανέγερση 200.000 οικονομικά προσιτών κατοικιών, δωρεάν παιδικοί σταθμοί για όλους, δημόσια σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές, δωρεάν λεωφορεία. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσει γρήγορα τον τρόπο εφαρμογής τους προκειμένου να προλάβει να τα θέσει σε ισχύ.

