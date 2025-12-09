Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.
Αφού άφησε να πλανάται η αμφιβολία, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι θα αφήσει το ταπεινό διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο στο οποίο κατοικεί στο Κουίνς για την πολυτελή επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο Μανχάταν (φωτογραφίες, επάνω, και κάτω, από το Χ).
Ο δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου, θα κατοικήσει τον ίδιο μήνα στο Gracie Mansion, μια έπαυλη 1.000 τετραγωνικών μέτρων που κατασκευάστηκε το 1799 στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ, στην όχθη του Ιστ Ρίβερ, μέσα σε ένα καταπράσινο πάρκο, η οποία έγινε επίσημη κατοικία το 1942.
Nothing says “people’s mayor” like trading an 800-sq-ft rent-stabilized Queens apartment for 11,000-sq-ft Gracie Mansion. Champagne socialism: preach solidarity from the 7 train, govern from the veranda. If living like the people matters so much, why not stay with them? pic.twitter.com/MSFOVdozDo
— Gerald Posner (@geraldposner) December 8, 2025
Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση για τους αιρετούς να κατοικούν στο Gracie Mansion, παρότι οι περισσότεροι έζησαν εκεί, με σημαντική εξαίρεση τον Μάικλ Μπλούμπεργκ (2002-2013).
Σε ανακοίνωση, ο Ζοχράν Μαμντάνι δηλώνει ότι έλαβε την απόφαση αυτή με τη γυναίκα του, τη Ράμα Ντουουάτζι, κυρίως για λόγους «ασφαλείας» και αφήνει με λύπη το δυάρι στο οποίο μένει το ζευγάρι στην Αστόρια, συνοικία του Κουίνς που κατοικείται από μετανάστες δεκάδων διαφορετικών εθνικοτήτων.
«Πολλά πράγματα θα μας λείψουν από το σπίτι μας στην Αστόρια. Η ετοιμασία του βραδινού φαγητού δίπλα στην κουζίνα μας, ότι μοιραζόμαστε το βράδυ μια βόλτα με το ασανσέρ ήδη νυσταγμένοι με τους γείτονές μας, η μουσική που ακούμε και τα γέλια μας που δονούν τους τοίχους του διαμερίσματος», γράφει.
Built in 1799 as the residence of Archibald Gracie in what was the north Manhattan countryside it was converted into the residence of New York City Mayor’s in 1941 by Robert Mosses at the request of Mayor Fiorello LaGaurdia
Its the only remaining country estate in Manhattan… https://t.co/HGG0AcUreu pic.twitter.com/YnTqspsPtK
— Al Carbo (@carbo_al) December 8, 2025
Ο Μαμντάνι έθεσε το θέμα του κόστους διαβίωσης στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας και δεσμεύτηκε κυρίως για περισσότερες κατοικίες με ελεγχόμενο ενοίκιο.
Με 2.300 δολάρια τον μήνα
Το γεγονός ότι ο ίδιος κατοικεί σε ένα από αυτά τα διαμερίσματα, αντί του ποσού των 2.300 δολαρίων τον μήνα, επικρίνεται από τους αντιπάλους του , οι οποίοι θεωρούν ότι ο μισθός του ως αιρετός στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τα εισοδήματα της γυναίκας του επιτρέπουν στο ζευγάρι να αντέξει οικονομικά ένα διαμέρισμα εκτός του πλαισίου αυτού.
«Ακόμη και όταν δεν θα ζω πλέον στην Αστόρια, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και μέσα στη δουλειά που κάνω», υποσχέθηκε ακόμη.
Πηγή: ΑΠΕ
