Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
23 Νοεμβρίου 2025 | 22:51

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε πρόσφατα viral στο X, καθώς οι χρήστες της πλατφόρμας παρατήρησαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τις συνήθεις ενδυματολογικές του επιλογές – γεγονός που προκάλεσε συγκρίσεις με το στυλ του νεοεκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος επισκέφθηκε τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Και, για να ακριβολογούμε, όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Χ, ονόματι Aaron Rupar, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που απεικόνιζε τον πρόεδρο να φοράει κόκκινο κασκόλ κάτω από ένα μαύρο παλτό κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Fox News.

Φωτογραφία: Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, 22 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Aaron Schwartz

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει έκτοτε πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές, μαζί με χιλιάδες απαντήσεις και αναδημοσιεύσεις — πολλές από τις οποίες επισημαίνουν – σε σουρεαλιστικό τόνο- τις ομοιότητες του look με παλαιότερες εμφανίσεις του Μαμντάνι.

«Ο Τραμπ ντύνεται σαν τον Μαμντάνι»

Κάποιοι χρήστες μοιράστηκαν meme τα οποία συνέκριναν τις στυλιστικές επιλογές των δύο πολιτικών: ένα από αυτά έδειχνε τον Μάικλ Σκοτ από το «The Office» που αντιγράφει τα ρούχα και τα γένια του Ράιαν Χάουαρντ.

«Ο Τραμπ ντύνεται σαν τον Μαμντάνι μια μέρα μετά τη συνάντησή του μαζί του», έγραψε ένας χρήστης, με αφορμή το meme.

Φωτογραφία: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζόχραν Μαμντάνι ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, στις 21 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

«Τελικά [ο Μαμντάνι] άλλαξε τη ζωή του Τραμπ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε ότι οι «στιλίστες του Τραμπ κρατούσαν σημειώσεις» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ένας άλλος διαδικτυακός σχολιαστής επισήμανε ότι το νέο στυλ του Τραμπ έχει περισσότερα κοινά με έναν άλλο πολιτικό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα με κόκκινο κασκόλ και μαύρο παλτό – η οποία τραβήχτηκε το 2016 κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η συνάντηση που γέννησε meme

Τα meme και τα σχόλια περί «αντιγραφής» έρχονται μετά την πρόσφατη επίσκεψη του νεοεκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης στο Οβάλ Γραφείο στις 21 Νοεμβρίου.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών πριν από τη συνάντηση ήταν τεταμένες λόγω της πολιτικής αβύσσου που τους χωρίζει, οπότε πολλοί εξεπλάγησαν όταν η επίσκεψη του νεοεκλεγμένου δημάρχου κύλησε τόσο ομαλά.

Μετά από μια ιδιωτική συζήτηση που τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μαμντάνι χαρακτήρισαν «επιτυχημένη», οι δύο άνδρες απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πόσο εντυπωσιασμένος ήταν από το γεγονός ότι συμφώνησαν σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, ενώ ο Μαμντάνι επανέλαβε επανειλημμένα ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία, μίλησε με ψηφοφόρους του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία τους ήταν το κόστος ζωής στην πόλη.

*Με πληροφορίες από: People

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο