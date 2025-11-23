Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε πρόσφατα viral στο X, καθώς οι χρήστες της πλατφόρμας παρατήρησαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τις συνήθεις ενδυματολογικές του επιλογές – γεγονός που προκάλεσε συγκρίσεις με το στυλ του νεοεκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος επισκέφθηκε τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Και, για να ακριβολογούμε, όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Χ, ονόματι Aaron Rupar, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που απεικόνιζε τον πρόεδρο να φοράει κόκκινο κασκόλ κάτω από ένα μαύρο παλτό κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Fox News.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει έκτοτε πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές, μαζί με χιλιάδες απαντήσεις και αναδημοσιεύσεις — πολλές από τις οποίες επισημαίνουν – σε σουρεαλιστικό τόνο- τις ομοιότητες του look με παλαιότερες εμφανίσεις του Μαμντάνι.

«Ο Τραμπ ντύνεται σαν τον Μαμντάνι»

Κάποιοι χρήστες μοιράστηκαν meme τα οποία συνέκριναν τις στυλιστικές επιλογές των δύο πολιτικών: ένα από αυτά έδειχνε τον Μάικλ Σκοτ από το «The Office» που αντιγράφει τα ρούχα και τα γένια του Ράιαν Χάουαρντ.

«Ο Τραμπ ντύνεται σαν τον Μαμντάνι μια μέρα μετά τη συνάντησή του μαζί του», έγραψε ένας χρήστης, με αφορμή το meme.

«Τελικά [ο Μαμντάνι] άλλαξε τη ζωή του Τραμπ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε ότι οι «στιλίστες του Τραμπ κρατούσαν σημειώσεις» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ένας άλλος διαδικτυακός σχολιαστής επισήμανε ότι το νέο στυλ του Τραμπ έχει περισσότερα κοινά με έναν άλλο πολιτικό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα με κόκκινο κασκόλ και μαύρο παλτό – η οποία τραβήχτηκε το 2016 κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η συνάντηση που γέννησε meme

Τα meme και τα σχόλια περί «αντιγραφής» έρχονται μετά την πρόσφατη επίσκεψη του νεοεκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης στο Οβάλ Γραφείο στις 21 Νοεμβρίου.

Sometimes you dress a little different when you have a new crush. — Karmalita (@desertrat1212) November 22, 2025

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών πριν από τη συνάντηση ήταν τεταμένες λόγω της πολιτικής αβύσσου που τους χωρίζει, οπότε πολλοί εξεπλάγησαν όταν η επίσκεψη του νεοεκλεγμένου δημάρχου κύλησε τόσο ομαλά.

Μετά από μια ιδιωτική συζήτηση που τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μαμντάνι χαρακτήρισαν «επιτυχημένη», οι δύο άνδρες απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πόσο εντυπωσιασμένος ήταν από το γεγονός ότι συμφώνησαν σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, ενώ ο Μαμντάνι επανέλαβε επανειλημμένα ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία, μίλησε με ψηφοφόρους του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία τους ήταν το κόστος ζωής στην πόλη.

*Με πληροφορίες από: People