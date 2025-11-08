Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Stories 08 Νοεμβρίου 2025 | 18:40

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

«Εσύ με έκανες τον άντρα που είμαι σήμερα» είπε ξακάθαρα ο Ζοράν Μαμντάνι, ο πολιτικός-φαινόμενο που το θρίαμβο του χαιρέτησαν πολλοί, σχεδόν όσοι τον αναθεμάτισαν.

Η Μίρα Ναΐρ ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία για το Monsoon Wedding και με τα έσοδα μιας άλλης ταινίας της, του Salaam Bombay!,. ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Salaam Baalak Trust για τα παιδιά των δρόμων. Επιπλέον και παρά τα χαμηλά μπάτζετ, οι ταινίες της Ναΐρ απέφεραν κέρδη άνω των 41,5 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, κάτι που η μητέρα του Ζοράν Μαμντάνι κατάφερε χωρίς να ρισκάρει στο ελάχιστο την καλλιτεχνική της ακεραιότητα.

Όταν ο Μαμντάνι εξελέγη ως ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο νεότερος από το 1892, οι τίτλοι επικεντρώθηκαν, φυσικά, στην πρωτοποριακή πολιτική του άνοδο. Ωστόσο, για πολλούς, η προσοχή στράφηκε και σε ένα όνομα που αντηχούσε εδώ και καιρό στην παγκόσμια σκηνή και προλόγισε το φαινόμενο του πρώην ράπερ και νυν πολιτικού. Στη μητέρα του, Μίρα Ναΐρ.

Η κινηματογραφική κληρονομιά της, γεμάτη ταξίδια, κοινωνική δικαιοσύνη και άρνηση να συμβιβαστεί σε στερεότυπα αντικατοπτρίζει τη βαθιά συμπεριληπτική πολιτική ατζέντα του γιου της, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη και ο ακτιβισμός μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την πολιτική αλλαγή και πλέον, καθώς ο Μαμντάνι γράφει ιστορία ως ο νεότερος και πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της μητρόπολης των ΗΠΑ, η σκηνοθέτιδα μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είδε το πολιτικό της όραμα να μετουσιώνεται σε πράξη.

Με μια καριέρα που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, η Ναΐρ διαμόρφωσε την εικόνα της νοτιοασιατικής ταυτότητας στην οθόνη, εξερευνώντας θέματα μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιοσύνης.

Από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης μέχρι τα πολυπολιτισμικά σαλόνια της Νέας Υόρκης, το έργο της αποδεικνύει ότι η ενσυναίσθηση και η φροντίδα για τους περιθωριοποιημένους είναι η κινητήριος δύναμη που τροφοδότησε την επιτυχία του γιου της.

View this post on Instagram

A post shared by Mira Nair (@pagliji)

Η σπίθα

Από τον The Guardian μέχρι το Fortune, όλοι υπενθυμίζουν το έργο της πρωτοπόρου κινηματογραφίστριας Μίρα Ναΐρ και μητέρας του Μαμντάνι υπογραμμίζοντας πως οι αξίες που κομίζει, είναι οι ίδιες με αυτές που έχει υπερασπιστεί η μητέρα του στη μεγάλη οθόνη χρόνια πριν.

Η Ναΐρ έκανε πάνω κάτω ό,τι και ο γιος της Μαμντάνι, στο δικό της πεδίο. Αυτό του πολιτισμού και της ποπ κουλτούρας. Με τις ταινίες της βελτίωσε και επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η νοτιοασιατική ταυτότητα στην οθόνη.

Γεννημένη στην Ινδία και εκπαιδευμένη στο Δελχί και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η Ναΐρ πάντοτε κινούνταν μεταξύ δύο ετερόκλητων κόσμων. Αυτή η πολιτισμική, γεωγραφική και συναισθηματική ανάμειξη βρίσκεται στον πυρήνα της αφήγησής της, θέματα που αντικατοπτρίζονται έντονα στο πολιτικό όραμα του γιου της.

Με εκκίνηση το όραμα

Η Ναΐρ ξεκίνησε το ταξίδι της σπουδάζοντας στο Χάρβαρντ και μεταπήδησε από την υποκριτική στην παραγωγή ντοκιμαντέρ, αφού παρακολούθησε μαθήματα με τον πρωτοπόρο του cinéma vérité, Ρίτσαρντ Λίκοκ.

Το 1989, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής της, Mirabai Films, διατηρώντας έκτοτε τον απόλυτο δημιουργικό έλεγχο σε όλα τα έργα της, τα οποία εξερευνούν την πολιτισμική ταυτότητα, τη διασπορά και τις φωνές που συχνά αγνοούνται.

Το πρώτο της κατόρθωμα ήταν το Salaam Bombay! (1988), ένα τρυφερό και σπαραξικάρδιο πορτρέτο της ζωής των εγκαταλελειμμένων παιδιών στους δρόμους της Βομβάης.

Η ταινία, που περιγράφηκε ως «άγρια ​​αδυσώπητη και γεμάτη ενέργεια», γυρίστηκε με έναν λιτό προϋπολογισμό της τάξεως των 450.000 δολαρίων και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, αποφέροντας περίπου 7,4 εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από την εμπορική της επιτυχία, η ταινία κέρδισε την Caméra d’Or (για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες) στις Κάννες και έγινε μόλις η δεύτερη ινδική ταινία που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Ως μητέρα του Μαμντάνι, η Ναΐρ αξιοποίησε τα έσοδα από το φιλμ για να ιδρύσει το Salaam Baalak Trust, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνεχίζει να παρέχει κρίσιμη υποστήριξη στα παιδιά των δρόμων στο Δελχί και τη Μουμπάι.

Γέφυρα πολιτισμών

Η επόμενη ταινία της, το Mississippi Masala (1991), με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τη Σαρίτα Τσόντχουρι, έφερε 7,3 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία και ήταν μία από τις πρώτες που διερεύνησε τις φυλετικές πολυπλοκότητες που αντιμετώπιζαν οι Ινδοί μετανάστες στον βαθύ αμερικανικό Νότο.

Η ταινία κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας για αυτήν την ταινία στην Ουγκάντα, η Ναΐρ γνώρισε τον σύζυγό της, τον πολιτικό επιστήμονα Μαχμούντ Μαμντάνι, και πατέρα του Ζοράν.

Η μεγαλύτερη εμπορική της επιτυχία ήρθε με το Monsoon Wedding (2001). Γυρισμένη με περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 30 ημέρες, η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποφέροντας πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Τα έσοδα στις ΗΠΑ έφτασαν τα 13,9 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ για ινδική ταινία στη Βόρεια Αμερική μέχρι το 2017. Εκείνη τη χρονιά, η Ναΐρ έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Όχι» στον Χάρι Πότερ για τον Ζοράν

Η Ναΐρ συνέχισε να επιλέγει την καλλιτεχνική ακεραιότητα έναντι της εμπορικότητας. Μετά από ταινίες όπως το Vanity Fair (2004) με τη Ρις Γουίδερσπουν, το 2006 αρνήθηκε την προσφορά της Warner Bros. να σκηνοθετήσει το Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς (Harry Potter and the Goblet of Fire). Αντ’ αυτού επέλεξε να δημιουργήσει το The Namesake, μια συγκινητική εξερεύνηση της πολιτισμικής διττότητας, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζούμπα Λαχίρι.

Όταν ρωτήθηκε για αυτήν την απόφαση, η Ναΐρ αποκάλυψε ότι ο τότε 14χρονος γιος της, Ζοράν, την προέτρεψε να επιλέξει μια ιστορία ανθρώπων έναντι μιας σίγουρης εμπορικής επιτυχίας.

Η Ναΐρ επιβεβαίωσε ότι υπερασπίζεται και σήμερα ο Μαμντάνι. «Ήθελα να διατηρήσω την αφοσίωσή μου στην αφήγηση ιστοριών για το πώς είναι να ζεις ανάμεσα σε δύο κόσμους» είχε πει.

Η επιρροή του Μαμντάνι και η συνεργασία με τη μητέρα του συνεχίστηκε. Ο σημερινός δήμαρχος της Νέας Υόρκης υπηρέτησε ως music supervisor στο Queen of Katwe (2016) της μητέρας του, μία συμπαραγωγή της Disney που έλαβε εξαιρετικές κριτικές, κερδίζοντας μάλιστα και μία υποψηφιότητα από το Guild of Music Supervisors Awards.

Κληρονομιά ακτιβισμού

Η Ναΐρ έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις, όπως το Padma Bhushan, την τρίτη υψηλότερη πολιτική τιμή της Ινδίας, το 2012. Η δέσμευσή της για κοινωνικούς σκοπούς εκτείνεται πέρα από τις ταινίες της.

Εκτός από το Salaam Baalak Trust, ίδρυσε το Maisha Film Lab το 2004, ένα δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης για αναδυόμενους κινηματογραφιστές στην Ανατολική Αφρική.

Επιπλέον απέδειξε ότι η καλλιτεχνική ακεραιότητα μπορεί να συνδυαστεί με τον οικονομικό αντίκτυπο. Οι ταινίες της Salaam Bombay!, Mississippi Masala και Monsoon Wedding κόστισαν συνολικά λιγότερο από 7 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή, αλλά απέφεραν κέρδη άνω των 45 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η φωνή των περιθωριοποιημένων μπορεί να βρει απήχηση και να έχει κοινό.

YouTube thumbnail

Με περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, η Ναΐρ έχει καθιερωθεί ως ένας πολιτιστικός φάρος επιλέγοντας να αφηγηθεί τη δική της ιστορία και γυρνώντας την πλάτη σε ένα αδηφάγο κινηματογραφικό σύστημα.

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι περισσότερο από προφανές ότι φέρνει στην πολιτική ένα αφήγημα που μοιάζει πολύ με αυτό που η μητέρα του «έσπειρε» στις μεγάλες οθόνες.

Η Ναΐρ είχε περιγράψει τον γιο της ως «το οξυγόνο μου, το καύσιμό μου». Πράγματι, πολύ πριν ο Ζοράν κάνει εκστρατεία στους δρόμους του Κουίνς, η Μίρα Ναΐρ έθετε τα θεμέλια για ένα πιο συμπεριληπτικό πολιτισμικό τοπίο, μία ταινία τη φορά.

Όταν δεν παρακολουθούσε την καριέρα του ως ράπερ Mr. Cardamom με έμπνευση τη γιαγιά του:

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Culture Live
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο