Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

«Εσύ με έκανες τον άντρα που είμαι σήμερα» είπε ξακάθαρα ο Ζοράν Μαμντάνι, ο πολιτικός-φαινόμενο που το θρίαμβο του χαιρέτησαν πολλοί, σχεδόν όσοι τον αναθεμάτισαν.

Η Μίρα Ναΐρ ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία για το Monsoon Wedding και με τα έσοδα μιας άλλης ταινίας της, του Salaam Bombay!,. ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Salaam Baalak Trust για τα παιδιά των δρόμων. Επιπλέον και παρά τα χαμηλά μπάτζετ, οι ταινίες της Ναΐρ απέφεραν κέρδη άνω των 41,5 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, κάτι που η μητέρα του Ζοράν Μαμντάνι κατάφερε χωρίς να ρισκάρει στο ελάχιστο την καλλιτεχνική της ακεραιότητα.

Όταν ο Μαμντάνι εξελέγη ως ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο νεότερος από το 1892, οι τίτλοι επικεντρώθηκαν, φυσικά, στην πρωτοποριακή πολιτική του άνοδο. Ωστόσο, για πολλούς, η προσοχή στράφηκε και σε ένα όνομα που αντηχούσε εδώ και καιρό στην παγκόσμια σκηνή και προλόγισε το φαινόμενο του πρώην ράπερ και νυν πολιτικού. Στη μητέρα του, Μίρα Ναΐρ.

Η κινηματογραφική κληρονομιά της, γεμάτη ταξίδια, κοινωνική δικαιοσύνη και άρνηση να συμβιβαστεί σε στερεότυπα αντικατοπτρίζει τη βαθιά συμπεριληπτική πολιτική ατζέντα του γιου της, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη και ο ακτιβισμός μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την πολιτική αλλαγή και πλέον, καθώς ο Μαμντάνι γράφει ιστορία ως ο νεότερος και πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της μητρόπολης των ΗΠΑ, η σκηνοθέτιδα μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είδε το πολιτικό της όραμα να μετουσιώνεται σε πράξη.

Με μια καριέρα που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, η Ναΐρ διαμόρφωσε την εικόνα της νοτιοασιατικής ταυτότητας στην οθόνη, εξερευνώντας θέματα μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιοσύνης.

Από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης μέχρι τα πολυπολιτισμικά σαλόνια της Νέας Υόρκης, το έργο της αποδεικνύει ότι η ενσυναίσθηση και η φροντίδα για τους περιθωριοποιημένους είναι η κινητήριος δύναμη που τροφοδότησε την επιτυχία του γιου της.

Η σπίθα

Από τον The Guardian μέχρι το Fortune, όλοι υπενθυμίζουν το έργο της πρωτοπόρου κινηματογραφίστριας Μίρα Ναΐρ και μητέρας του Μαμντάνι υπογραμμίζοντας πως οι αξίες που κομίζει, είναι οι ίδιες με αυτές που έχει υπερασπιστεί η μητέρα του στη μεγάλη οθόνη χρόνια πριν.

Η Ναΐρ έκανε πάνω κάτω ό,τι και ο γιος της Μαμντάνι, στο δικό της πεδίο. Αυτό του πολιτισμού και της ποπ κουλτούρας. Με τις ταινίες της βελτίωσε και επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η νοτιοασιατική ταυτότητα στην οθόνη.

Γεννημένη στην Ινδία και εκπαιδευμένη στο Δελχί και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η Ναΐρ πάντοτε κινούνταν μεταξύ δύο ετερόκλητων κόσμων. Αυτή η πολιτισμική, γεωγραφική και συναισθηματική ανάμειξη βρίσκεται στον πυρήνα της αφήγησής της, θέματα που αντικατοπτρίζονται έντονα στο πολιτικό όραμα του γιου της.

Με εκκίνηση το όραμα

Η Ναΐρ ξεκίνησε το ταξίδι της σπουδάζοντας στο Χάρβαρντ και μεταπήδησε από την υποκριτική στην παραγωγή ντοκιμαντέρ, αφού παρακολούθησε μαθήματα με τον πρωτοπόρο του cinéma vérité, Ρίτσαρντ Λίκοκ.

Το 1989, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής της, Mirabai Films, διατηρώντας έκτοτε τον απόλυτο δημιουργικό έλεγχο σε όλα τα έργα της, τα οποία εξερευνούν την πολιτισμική ταυτότητα, τη διασπορά και τις φωνές που συχνά αγνοούνται.

Το πρώτο της κατόρθωμα ήταν το Salaam Bombay! (1988), ένα τρυφερό και σπαραξικάρδιο πορτρέτο της ζωής των εγκαταλελειμμένων παιδιών στους δρόμους της Βομβάης.

Η ταινία, που περιγράφηκε ως «άγρια ​​αδυσώπητη και γεμάτη ενέργεια», γυρίστηκε με έναν λιτό προϋπολογισμό της τάξεως των 450.000 δολαρίων και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, αποφέροντας περίπου 7,4 εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από την εμπορική της επιτυχία, η ταινία κέρδισε την Caméra d’Or (για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες) στις Κάννες και έγινε μόλις η δεύτερη ινδική ταινία που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Ως μητέρα του Μαμντάνι, η Ναΐρ αξιοποίησε τα έσοδα από το φιλμ για να ιδρύσει το Salaam Baalak Trust, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνεχίζει να παρέχει κρίσιμη υποστήριξη στα παιδιά των δρόμων στο Δελχί και τη Μουμπάι.

Γέφυρα πολιτισμών

Η επόμενη ταινία της, το Mississippi Masala (1991), με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τη Σαρίτα Τσόντχουρι, έφερε 7,3 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία και ήταν μία από τις πρώτες που διερεύνησε τις φυλετικές πολυπλοκότητες που αντιμετώπιζαν οι Ινδοί μετανάστες στον βαθύ αμερικανικό Νότο.

Η ταινία κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας για αυτήν την ταινία στην Ουγκάντα, η Ναΐρ γνώρισε τον σύζυγό της, τον πολιτικό επιστήμονα Μαχμούντ Μαμντάνι, και πατέρα του Ζοράν.

Η μεγαλύτερη εμπορική της επιτυχία ήρθε με το Monsoon Wedding (2001). Γυρισμένη με περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 30 ημέρες, η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποφέροντας πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Τα έσοδα στις ΗΠΑ έφτασαν τα 13,9 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ για ινδική ταινία στη Βόρεια Αμερική μέχρι το 2017. Εκείνη τη χρονιά, η Ναΐρ έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Όχι» στον Χάρι Πότερ για τον Ζοράν

Η Ναΐρ συνέχισε να επιλέγει την καλλιτεχνική ακεραιότητα έναντι της εμπορικότητας. Μετά από ταινίες όπως το Vanity Fair (2004) με τη Ρις Γουίδερσπουν, το 2006 αρνήθηκε την προσφορά της Warner Bros. να σκηνοθετήσει το Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς (Harry Potter and the Goblet of Fire). Αντ’ αυτού επέλεξε να δημιουργήσει το The Namesake, μια συγκινητική εξερεύνηση της πολιτισμικής διττότητας, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζούμπα Λαχίρι.

Όταν ρωτήθηκε για αυτήν την απόφαση, η Ναΐρ αποκάλυψε ότι ο τότε 14χρονος γιος της, Ζοράν, την προέτρεψε να επιλέξει μια ιστορία ανθρώπων έναντι μιας σίγουρης εμπορικής επιτυχίας.

Η Ναΐρ επιβεβαίωσε ότι υπερασπίζεται και σήμερα ο Μαμντάνι. «Ήθελα να διατηρήσω την αφοσίωσή μου στην αφήγηση ιστοριών για το πώς είναι να ζεις ανάμεσα σε δύο κόσμους» είχε πει.

Η επιρροή του Μαμντάνι και η συνεργασία με τη μητέρα του συνεχίστηκε. Ο σημερινός δήμαρχος της Νέας Υόρκης υπηρέτησε ως music supervisor στο Queen of Katwe (2016) της μητέρας του, μία συμπαραγωγή της Disney που έλαβε εξαιρετικές κριτικές, κερδίζοντας μάλιστα και μία υποψηφιότητα από το Guild of Music Supervisors Awards.

Κληρονομιά ακτιβισμού

Η Ναΐρ έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις, όπως το Padma Bhushan, την τρίτη υψηλότερη πολιτική τιμή της Ινδίας, το 2012. Η δέσμευσή της για κοινωνικούς σκοπούς εκτείνεται πέρα από τις ταινίες της.

Εκτός από το Salaam Baalak Trust, ίδρυσε το Maisha Film Lab το 2004, ένα δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης για αναδυόμενους κινηματογραφιστές στην Ανατολική Αφρική.

Επιπλέον απέδειξε ότι η καλλιτεχνική ακεραιότητα μπορεί να συνδυαστεί με τον οικονομικό αντίκτυπο. Οι ταινίες της Salaam Bombay!, Mississippi Masala και Monsoon Wedding κόστισαν συνολικά λιγότερο από 7 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή, αλλά απέφεραν κέρδη άνω των 45 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η φωνή των περιθωριοποιημένων μπορεί να βρει απήχηση και να έχει κοινό.

Με περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, η Ναΐρ έχει καθιερωθεί ως ένας πολιτιστικός φάρος επιλέγοντας να αφηγηθεί τη δική της ιστορία και γυρνώντας την πλάτη σε ένα αδηφάγο κινηματογραφικό σύστημα.

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι περισσότερο από προφανές ότι φέρνει στην πολιτική ένα αφήγημα που μοιάζει πολύ με αυτό που η μητέρα του «έσπειρε» στις μεγάλες οθόνες.

Η Ναΐρ είχε περιγράψει τον γιο της ως «το οξυγόνο μου, το καύσιμό μου». Πράγματι, πολύ πριν ο Ζοράν κάνει εκστρατεία στους δρόμους του Κουίνς, η Μίρα Ναΐρ έθετε τα θεμέλια για ένα πιο συμπεριληπτικό πολιτισμικό τοπίο, μία ταινία τη φορά.

