«Θα αποχωρήσω όταν αποχωρήσετε κι εσείς»: Η απάντηση του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζίμι Κίμελ απάντησε εκ νέου στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την τελευταία διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε από εκείνον στο Truth Social, λίγα λεπτά μετά την προβολή του Jimmy Kimmel Live στην Ανατολική Ακτή. Στο χθεσινό επεισόδιο, ο παρουσιαστής άνοιξε τη μονολόγο του ευχαριστώντας σκωπτικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και, απευθυνόμενος σε αυτόν, σχολίασε: «Προσπαθήσατε να με απολύσετε τον Σεπτέμβριο· δεν λειτούργησε. Θα αποχωρήσω όταν αποχωρήσετε κι εσείς».

Η αντίδραση του Τζίμι Κίμελ ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του προέδρου στις 12:49 π.μ., στην οποία τον χαρακτήριζε «χωρίς ταλέντο» και με «πολύ κακά νούμερα τηλεθέασης», καλώντας το ABC να τον απομακρύνει από τον αέρα. Ο Κίμελ ανταπέδωσε με χιούμορ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει χαμηλά νούμερα», σχολιάζοντας τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας της δεύτερης θητείας του.

«Ήσυχα, γουρουνίτσα!»

Η κόντρα τους αναζωπυρώθηκε μετά τη φράση «Ήσυχα, γουρουνίτσα!», που ο πρόεδρος απηύθυνε πρόσφατα σε δημοσιογράφο του Bloomberg όταν τον ρώτησε για τα αρχεία Έπσταϊν — φράση που ο Τζίμι Κίμελ ενσωμάτωσε στον μονόλογό του, πριν τη μετατρέψει σε τηλεοπτικό τίτλο.

Το επεισόδιο αυτό έρχεται δύο μήνες μετά την προσωρινή απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από το πρόγραμμα, όταν ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε τα τηλεοπτικά δίκτυα για αστείο του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Το ABC τον είχε επαναφέρει μετά από έντονες αντιδράσεις.

Το συμβόλαιο του Κίμελ λήγει στο τέλος της σεζόν, χωρίς να έχει ανακοινώσει αν θα συνεχίσει. Το συγκεκριμένο επεισόδιο έφερε τον τίτλο «Quiet, Piggy!» (Ήσυχα, γουρουνίτσα).