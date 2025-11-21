Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε ξανά ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, με αφορμή αυτή τη φορά τον Τζίμι Κίμελ. Η κόντρα, που εδώ και μήνες ξεδιπλώνεται σε πολλαπλά μέτωπα — από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν μέχρι τις συνεντεύξεις στον Λευκό Οίκο — φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο πρώην πρόεδρος ζητά ανοιχτά την απομάκρυνση του παρουσιαστή από την εκπομπή του, σύμφωνα με το Associated Press.

Το τελευταίο επεισόδιο ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στο Truth Social χαρακτηρίζοντας τον Κίμελ «άνθρωπο χωρίς ταλέντο και με πολύ χαμηλή τηλεθέαση» και καλώντας το ABC να «τον πετάξει εκτός αέρα».

Η επίθεση έγινε λίγα λεπτά μετά την προβολή νέου επεισοδίου στο οποίο ο παρουσιαστής αφιέρωσε μεγάλο μέρος του μονολόγου του στον Έπσταϊν και στο ψήφισμα του Κογκρέσου για δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από την αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Tι ήξερε ο πρόεδρος;

«Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι ήξερε ο πρόεδρος και πόσο χρονών ήταν αυτές οι γυναίκες όταν το ήξερε;» δήλωσε ο Κίμελ, παραπέμποντας στη διάσημη φράση του γερουσιαστή Χάουαρντ Μπέικερ κατά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

Σύμφωνα με στελέχη του δικτύου, το ABC δεν σκοπεύει να σχολιάσει τη νέα επίθεση. Ο Κίμελ απασχολεί το ψυχαγωγικό τμήμα του καναλιού — όχι το δημοσιογραφικό — και είδε την τηλεθέασή του να αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο, όταν επέστρεψε μετά την προσωρινή αναστολή του λόγω σχολίων για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η αναστολή είχε επιβληθεί ύστερα από πιέσεις τοπικών σταθμών-συνεργατών του ABC, αλλά ήρθη μετά από έντονες αντιδράσεις του κοινού.

Η «μάχη» με τους δημοσιογράφους

Η κριτική του Τραμπ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον παρουσιαστή. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του ABC Μαίρη Μπρους για τις ερωτήσεις της σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσια ρεπόρτερ» με «κακή στάση». Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει δημοσιογράφο του Bloomberg «γουρουνίτσα» σε συνομιλία στο Air Force One.

Την Τετάρτη, το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξέδωσε τετρασέλιδη επιστολή με σειρά παραπόνων εναντίον του ABC News, κατηγορώντας το δίκτυο ότι «δεν κάνει δημοσιογραφία» αλλά «προωθεί δημοκρατική προπαγάνδα». Μεταξύ των αναφορών: η δήλωση του Τζορτζ Στεφανόπουλος για την υπόθεση Ε. Τζιν Κάρολ, που οδήγησε σε συμβιβασμό 15 εκατ. δολαρίων από την Disney, η αντιπαράθεση στη τηλεμαχία με την Καμάλα Χάρις το 2024, και σχόλια του πρώην ανταποκριτή Τέρι Μοράν για τον σύμβουλο του Τραμπ Στίβεν Μίλερ.

Προς το παρόν, ούτε το ABC ούτε το ABC News έχουν απαντήσει επισήμως στις νέες επιθέσεις.

*Κεντρική Φωτογραφία: Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το El Capitan Entertainment Centre, όπου γινόταν η μαγνητοσκόπηση του «Jimmy Kimmel Live!», μετά την αναστολή του παρουσιαστή για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στη λεωφόρο Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 18 Σεπτεμβρίου 2025. (REUTERS/David Swanson)