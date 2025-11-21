magazin
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21 Νοεμβρίου 2025 | 09:45

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε ξανά ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, με αφορμή αυτή τη φορά τον Τζίμι Κίμελ. Η κόντρα, που εδώ και μήνες ξεδιπλώνεται σε πολλαπλά μέτωπα — από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν μέχρι τις συνεντεύξεις στον Λευκό Οίκο — φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο πρώην πρόεδρος ζητά ανοιχτά την απομάκρυνση του παρουσιαστή από την εκπομπή του, σύμφωνα με το Associated Press.

Το τελευταίο επεισόδιο ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στο Truth Social χαρακτηρίζοντας τον Κίμελ «άνθρωπο χωρίς ταλέντο και με πολύ χαμηλή τηλεθέαση» και καλώντας το ABC να «τον πετάξει εκτός αέρα».

Η επίθεση έγινε λίγα λεπτά μετά την προβολή νέου επεισοδίου στο οποίο ο παρουσιαστής αφιέρωσε μεγάλο μέρος του μονολόγου του στον Έπσταϊν και στο ψήφισμα του Κογκρέσου για δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από την αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

YouTube thumbnail

Tι ήξερε ο πρόεδρος;

«Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι ήξερε ο πρόεδρος και πόσο χρονών ήταν αυτές οι γυναίκες όταν το ήξερε;» δήλωσε ο Κίμελ, παραπέμποντας στη διάσημη φράση του γερουσιαστή Χάουαρντ Μπέικερ κατά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

Σύμφωνα με στελέχη του δικτύου, το ABC δεν σκοπεύει να σχολιάσει τη νέα επίθεση. Ο Κίμελ απασχολεί το ψυχαγωγικό τμήμα του καναλιού — όχι το δημοσιογραφικό — και είδε την τηλεθέασή του να αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο, όταν επέστρεψε μετά την προσωρινή αναστολή του λόγω σχολίων για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η αναστολή είχε επιβληθεί ύστερα από πιέσεις τοπικών σταθμών-συνεργατών του ABC, αλλά ήρθη μετά από έντονες αντιδράσεις του κοινού.

Η «μάχη» με τους δημοσιογράφους

Η κριτική του Τραμπ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον παρουσιαστή. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του ABC Μαίρη Μπρους για τις ερωτήσεις της σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσια ρεπόρτερ» με «κακή στάση». Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει δημοσιογράφο του Bloomberg «γουρουνίτσα» σε συνομιλία στο Air Force One.

YouTube thumbnail

Την Τετάρτη, το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξέδωσε τετρασέλιδη επιστολή με σειρά παραπόνων εναντίον του ABC News, κατηγορώντας το δίκτυο ότι «δεν κάνει δημοσιογραφία» αλλά «προωθεί δημοκρατική προπαγάνδα». Μεταξύ των αναφορών: η δήλωση του Τζορτζ Στεφανόπουλος για την υπόθεση Ε. Τζιν Κάρολ, που οδήγησε σε συμβιβασμό 15 εκατ. δολαρίων από την Disney, η αντιπαράθεση στη τηλεμαχία με την Καμάλα Χάρις το 2024, και σχόλια του πρώην ανταποκριτή Τέρι Μοράν για τον σύμβουλο του Τραμπ Στίβεν Μίλερ.

YouTube thumbnail

Ο Κίμελ δεν είναι ο μόνος παρουσιαστής σε δυσμένεια: ο Τραμπ έχει ζητήσει και την απομάκρυνση του Σεθ Μέγερς από το NBC, υποστηρίζοντας ότι οι «late-night εκπομπές έχουν μετατραπεί σε όπλο εναντίον των Ρεπουμπλικανών».

Προς το παρόν, ούτε το ABC ούτε το ABC News έχουν απαντήσει επισήμως στις νέες επιθέσεις.

*Κεντρική Φωτογραφία: Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το El Capitan Entertainment Centre, όπου γινόταν η μαγνητοσκόπηση του «Jimmy Kimmel Live!», μετά την αναστολή του παρουσιαστή για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στη λεωφόρο Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 18 Σεπτεμβρίου 2025. (REUTERS/David Swanson)

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

