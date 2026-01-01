Ο Μαμντάνι θέλει να φορολογήσει τους εκατομμυριούχους

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε σήμερα, 1η Ιανουαρίου, καθήκοντα δημάρχου της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διοίκηση της πόλης με έμφαση στην κοινωνική ισότητα.

Ο 34χρονος, αυτοπροσδιοριζόμενος δημοκρατικός σοσιαλιστής, σκοπεύει να αυξήσει τους φόρους για τους εκατομμυριούχους, αγνοώντας προειδοποιήσεις ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φυγή πλούσιων κατοίκων.

Η εκλογή του ήρθε σε μια περίοδο έντονης δυσαρέσκειας για το υψηλό κόστος ζωής, με τον Μαμντάνι να δεσμεύεται για προσιτή στέγη, καλύτερες δημόσιες μεταφορές και φροντίδα παιδιών.

Ακριβή μου Νέα Υόρκη

Ο αναπληρωτής δήμαρχος που αναλαμβάνει καθήκοντα, Ντιν Φουλεϊχάν, παραδέχεται ότι απαιτούνται νέα έσοδα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της νέας δημοτικής αρχής. Ωστόσο, απορρίπτει το επιχείρημα περί μαζικής εξόδου των εύπορων.

«Εκείνοι που φεύγουν είναι όσοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη Νέα Υόρκη, όχι η τάξη των εκατομμυριούχων», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης προσιτότητας είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της πόλης.

Υπενθυμίζεται πως ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον δημοτικό φόρο εισοδήματος για εισοδήματα άνω του 1 εκατ. δολαρίων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου στο 5,9% να ανεβάσει τον ανώτατο εταιρικό φόρο από 7,25% στο 11,5%, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό του Νιου Τζέρσεϊ.

Τα επιπλέον έσοδα προορίζονται για ένα φιλόδοξο κοινωνικό πακέτο που περιλαμβάνει δωρεάν καθολική παιδική φροντίδα, δωρεάν λεωφορεία, κρατικά παντοπωλεία και την κατασκευή 200.000 κατοικιών προσιτής στέγης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Πολιτικά και δημοσιονομικά εμπόδια

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από τον δήμο. Οι αλλαγές στη φορολογία πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου η κυβερνήτρια Kathy Hochul έχει δηλώσει επιφυλακτική απέναντι σε αυξήσεις φόρων ενόψει εκλογών. Παράλληλα, ο Μαμντάνι παραλαμβάνει μια πόλη με βαρύ δημοσιονομικό φορτίο: ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί στα 118 δισ. δολάρια, ενώ το εκτιμώμενο έλλειμμα για το επόμενο οικονομικό έτος κυμαίνεται από 4,7 έως και 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανεξάρτητους φορείς.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από περικοπές ομοσπονδιακών κονδυλίων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει παγώσει ή περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια για έργα υποδομών και κοινωνικά προγράμματα, πλήττοντας άμεσα τους πιο ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Ο ίδιος ο Μαμντάνι, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, γνωρίζει ότι η θητεία του ξεκινά σε ένα εχθρικό ομοσπονδιακό περιβάλλον.