Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι επέλεξε μια ασυνήθιστη αλλά προσεκτικά σχεδιασμένη κίνηση κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν μεγάλες νέες ομοσπονδιακές επενδύσεις σε κατοικίες στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μαμντάνι παρουσίασε στον Τραμπ μια ψεύτικη πρώτη σελίδα της New York Daily News με τίτλο «Trump to City: Let’s Build» («Τραμπ προς την πόλη: Ας χτίσουμε»).

Η κίνηση δεν ήταν τυχαία.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια επικοινωνίας του δημάρχου, η ομάδα του δημιούργησε το εικονικό εξώφυλλο για να δείξει πώς θα μπορούσε να παρουσιαστεί δημόσια μια μεγάλη ομοσπονδιακή στήριξη προς την πόλη και τι πολιτικό αποτύπωμα θα άφηνε.

Η επιλογή της μορφής του ταμπλόιντ είχε ιδιαίτερο συμβολισμό.

I had a productive meeting with President Trump this afternoon. I’m looking forward to building more housing in New York City. pic.twitter.com/XnPbt0KXYU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026

Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι δίνει μεγάλη σημασία στην κάλυψη που λαμβάνει από τα μέσα ενημέρωσης, παρακολουθεί στενά τις καλωδιακές ειδήσεις και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Νέας Υόρκης.

Το «σκηνοθετημένο» εξώφυλλο λειτούργησε έτσι ως ένα είδος πολιτικού καθρέφτη: παρουσίαζε τον πρόεδρο ως τον ηγέτη που συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, σε αντίθεση με ιστορικές στιγμές ρήξης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη Νέα Υόρκη.

Ο τίτλος «Trump to City: Let’s Build» αποτελεί σαφή αναφορά σε ένα από τα πιο διάσημα εξώφυλλα στην ιστορία της ίδιας εφημερίδας.

Τον Οκτώβριο του 1975, όταν η Νέα Υόρκη βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας, η New York Daily News κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ford to City: Drop Dead». Ο τότε πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ είχε δηλώσει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν επρόκειτο να διασώσει οικονομικά την πόλη.

Παρότι τα λόγια του δεν ήταν ακριβώς αυτά, ο τίτλος συμπύκνωσε το μήνυμα και έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο εγκατάλειψης της Νέας Υόρκης από την Ουάσιγκτον.

New York Daily News Flashback: “Ford to City: Drop Dead” https://t.co/wOyRJQMnrJ — New York Daily News (@NYDailyNews) October 30, 2025

Απελευθέρωση κρατουμένων

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

lol so Trump was watching Mamdani be inaugurated. He’s in love. https://t.co/OtiOgcEHBn pic.twitter.com/X4KdC83CEg — Winter (@LeftyWinter) January 2, 2026

Στη συνάντηση της Πέμπτης – η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και διήρκεσε περίπου μία ώρα – ο Μαμντάνι ανέφερε επίσης την κράτηση της Έλι Αγκάγιεβα, φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κολούμπια από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία συνελήφθη νωρίτερα την Πέμπτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Οι πράκτορες είχαν εισέλθει σε μια φοιτητική εστία ισχυριζόμενοι ότι έψαχναν για «αγνοούμενο πρόσωπο», σύμφωνα με τους δικηγόρους της Αγκάγιεβα και τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Μαμντάνι προέτρεψε τον Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο της αποφυλάκισής της.

Σε τηλεφωνική συνομιλία λίγο μετά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε στον δήμαρχο ότι η Αγκάγεβα θα αποφυλακιστεί.

Λίγες ώρες αργότερα, το Πανεπιστήμιος της Κολούμπια εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ανακοίνωνε την αποφυλάκιση της Αγκάγεβα.

NEWS: Federal agents who allegedly used false pretenses to enter a Columbia dorm and detain student Ellie Aghayeva have now released her. This comes after NYC Mayor Zohran Mamdani said he raised her case with Trump today and was told she would be released “imminently.”… pic.twitter.com/vhMwJinxhJ — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 26, 2026

Οι υποθέσεις των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών

Ο Μαμντάνι έδωσε επίσης στη διευθύντρια του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, μια λίστα με τέσσερις άλλους φοιτητές που έχουν στοχοποιηθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές και ζήτησε τη βοήθεια της κυβέρνησης για τις υποθέσεις τους.

Οι τέσσερις φοιτητές είναι οι Μαχμούντ Χαλίλ, Γιουνσέο Τσουνγκ, Μοχσέν Μαχντάουι και Λέκα Κορντία, οι οποίοι έχουν όλοι συλληφθεί για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Από τους τέσσερις, μόνο η Κορντία παραμένει υπό κράτηση, αν και όλες οι υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια.

«Ο δήμαρχος Μαμντάνι έχει απόλυτο δίκιο να καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να απελευθερώσει τη Λέκα Κορντία, την αγαπημένη κόρη ενός Αμερικανού πολίτη», δήλωσε ο Χαμζά Αμπουσαμπάν, ξάδελφος της Κόρντια, σε μια ανακοίνωση.

«Για σχεδόν ένα χρόνο, η ξαδέλφη μου Λέκα βρίσκεται φυλακισμένη στο κέντρο κράτησης της ICE, στερημένη από τα πολύτιμα γενέθλια, τις διακοπές και τις αναντικατάστατες στιγμές με την οικογένειά της. Έχει υποστεί φόβο, απομόνωση και έχει υποστεί ακόμη και κρίση επιληψίας ενώ βρίσκεται φυλακισμένη πίσω από αυτούς τους τοίχους. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι ανθρωπιά».