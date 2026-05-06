Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια» ,τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος με αφορμή τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν κινδυνεύουμε από μία πανδημία.

Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, «για να συμβεί αυτό, πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Ωστόσο, όπως είπε «δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά».

«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα πλοίο που έχει περίπου 150 επιβάτες και μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα είχαμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν κινδυνεύουμε από μία πανδημία»

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν κινδυνεύουμε από μια πανδημία», ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2004 που επιτηρούμε το νόσημα έχουμε ένα με δύο περιστατικά. Υπήρξε και χρονιά που είχαμε τέσσερα περιστατικά λοίμωξης από χανταϊό».

Αναφορικά με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, σχολίασε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ζει στην Ελλάδα ή εάν είναι κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό (…) Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα μας δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του».

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει στείλει ήδη ειδικό επιστήμονα στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να συντονίσει ακόμα καλύτερα την διαδικασία ιχνηλάτησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Εξάλλου τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

«Οι μέρες μας κυλούν σχεδόν κανονικά, απλώς περιμένουμε να βρουν μια λύση οι Αρχές», δήλωσε στο Associated Press ένας 31χρονος επιβάτης, συμπληρώνοντας ότι «το ηθικό στο πλοίο είναι υψηλό και απασχολούμαστε με διάβασμα, ταινίες και ζεστά ροφήματα».

Εκπρόσωποι της εταιρείας Oceanwide Expeditions που εκμεταλλεύεται το πλοίο δήλωσαν ότι πρόκειται να καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά, κάτι που επιβεβαίωσε λίγο αργότερα το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όταν το πλοίο φτάσει εκεί, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.