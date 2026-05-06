Κηφισιά: Αδίστακτοι ληστές φίμωσαν 77χρονο και με την απειλή όπλου πήραν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ
Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 77χρονο και του επιτέθηκαν όταν μπήκε στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου διαμένει στην Κηφισιά
Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια αδίστακτων ληστών ένας 77χρονος το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου διαμένει.
Του είχαν στήσει καρτέρι
Όταν επέστρεψε το μεσημέρι του επιτέθηκαν και τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου. Μάλιστα του έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεματικά και τον φίμωσαν με ένα πανί.
Στη συνέχεια, ανέβηκαν μαζί στο διαμέρισμά του, όπου οι δράστες τον εξανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Γνώριζαν για το χρηματοκιβώτιο
Προφανώς οι δράστες γνώριζαν για το χρηματοκιβώτιο και τα κοσμήματα αξίας που είχε στο διαμέρισμα οι δράστες.
Για το λόγο αυτό η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες από το κοντινό περιβάλλον του θύματος, ενώ εξετάζει και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη ληστεία.
