Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Μαραθώνα.

Ένας άνδρας ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξε χρηματικό ποσό και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης απείλησε με όπλο τους παρευρισκόμενους και στην συνέχεια αφού άδειασε τα ταμεία, τράπηκε σε φυγή.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ερευνούν την περιοχή, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σε αναστάτωση.