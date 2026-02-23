Κοζάνη: Σύλληψη 26χρονου για ληστεία
Ο 26χρονος εντοπίσθηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη
Ένας 26χρονος συνελήφθη για ληστεία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.
Ο άνδρας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πλησίασε 20χρονη, κατά την είσοδό της στο αυτοκίνητό της και χωρίς την άσκηση βίας αφαίρεσε από το πορτοφόλι της 30 ευρώ, ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 80 ευρώ και ένα κινητό αξίας 200 ευρώ, ενώ αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο 26χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα
Μετά από έρευνες αστυνομικών, ο 26χρονος εντοπίσθηκε το βράδυ του Σαββάτου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το ποσό των 10 ευρώ, το οποίο αφού κατασχέθηκε στη συνέχεια αποδόθηκε στην 20χρονη, ενώ πλησίον του συμβάντος βρέθηκε, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα το κινητό της τηλέφωνο.
Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
- Κοζάνη: Σύλληψη 26χρονου για ληστεία
- Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
- Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
- Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Η Ίντερ είναι έτοιμη να κάνει το «μπαμ» με τον Σιμεόνε
- Πλησιάζει η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιους καλεί πρώτη φορά η Εφορία
- Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
- «Έφυγε» σε ηλικία 43 ετών η πρώην παίκτρια του WNBA, Κάρα Μπράξτον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις