Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί

Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (25-2-2026) στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο», 16χρονος κατηγορούμενος για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος προσέγγισε γυναίκα επιβάτη στην αποβάθρα του Σταθμού Μετρό «Σταθμός Λαρίσης» και της αφαίρεσε βίαια αλυσίδα λαιμού.

Έτρεχε πάνω στις ράγες – Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Στη συνέχεια για να διαφύγει εισήλθε στις ράγες του σταθμού και κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο» εντός του τούνελ που συνδέει τους δύο σταθμούς.

Ως συνέπεια διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των Συρμών Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου -10- λεπτά.

Κατάπιε την αλυσίδα

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» άμεσα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο».

Μάλιστα κατά την ακινητοποίησή του, ο 16χρονος κατάποσε τμήμα της αφαιρεθείσας αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.