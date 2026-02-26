Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
Ο ανήλικος τράβηξε με τη βία και έκλεψε αλυσίδα λαιμού από γυναίκα στον Σταθμό Μετρό «Λαρίσης» - Έφτασε τρέχοντας μέσα στο τούνελ στον Σταθμό «Μεταξουργείο» όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς
- Οι ΗΠΑ αποφασίζουν για δημιουργία βάσης στη Σελήνη και παράταση ζωής για τον ISS
- Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς
- «Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη
- Τρομακτικό βίντεο από τη Νεμπράσκα: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε αυτοκίνητα
Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (25-2-2026) στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο», 16χρονος κατηγορούμενος για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος προσέγγισε γυναίκα επιβάτη στην αποβάθρα του Σταθμού Μετρό «Σταθμός Λαρίσης» και της αφαίρεσε βίαια αλυσίδα λαιμού.
Έτρεχε πάνω στις ράγες – Διακόπηκαν τα δρομολόγια
Στη συνέχεια για να διαφύγει εισήλθε στις ράγες του σταθμού και κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο» εντός του τούνελ που συνδέει τους δύο σταθμούς.
Ως συνέπεια διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των Συρμών Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου -10- λεπτά.
Κατάπιε την αλυσίδα
Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» άμεσα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο».
Μάλιστα κατά την ακινητοποίησή του, ο 16χρονος κατάποσε τμήμα της αφαιρεθείσας αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- «Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη
- Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
- Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
- Εθνική Ελλάδας: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το ματς με Μαυροβούνιο – Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου
- Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
- Χαλκιδική: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
- Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
- Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις