Ανήλικος λήστεψε τουρίστρια σε αποβάθρα του ΗΣΑΠ – Είχε συλληφθεί ξανά για το ίδιο αδίκημα
Ανήλικος πλησίασε τουρίστρια σε σταθμό του ΗΣΑΠ και της έκλεψε τις αλυσίδες, αδίκημα για το οποίο είχε συλληφθεί και στο παρελθόν
- Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
- Σοκ στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του
Aνήλικος αφαίρεσε από τον λαιμό τουρίστριας αλυσίδες, την περασμένη Πέμπτη, στις αποβάθρες του ηλεκτρικού στo σταθμό «Βικτώρια».
Η κλοπή στον σταθμό του ΗΣΑΠ
Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον δράστη να πλησιάζει την τουρίστρια και προσχηματικά της ζητάει κάποιες πληροφορίες. Όταν η κοπέλα, πλησιάζει τις μπάρες για να ακυρώσει το εισιτήριο της, τότε ο δράστης, βρίσκει την ευκαιρία και αρπάζει από το λαιμό της, δύο χρυσές αλυσίδες.
Η κοπέλα βάζει τις φωνές, ο κλέφτης φεύγει τρέχοντας με το θύμα να τον ακολουθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο κακοποιός ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από την αστυνομία, αναφέρει η ΕΡΤ.
Είχε συλληφθεί για το ίδιο αδίκημα στο παρελθόν ο ανήλικος
Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί και άλλες φορές για το ίδιο αδίκημα, με την τελευταία να είναι στις 12 Οκτωβρίου όταν η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε συμμορία που δρούσε στην περιοχή της Καλλιθέας, και έκλεβε αλυσίδες από το λαιμό πολιτών.
Στις 14 Οκτωβρίου απολογήθηκε στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος. Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποίησε την κλοπή στο σταθμό του ΗΣΑΠ στη «Βικτώρια».
- O Φλικ υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στο Champions League»
- Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος προσπάθησε να αποδράσει από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο αστυνομικού
- Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
- Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
- «Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις