Ανήλικος λήστεψε τουρίστρια σε αποβάθρα του ΗΣΑΠ – Είχε συλληφθεί ξανά για το ίδιο αδίκημα

Aνήλικος αφαίρεσε από τον λαιμό τουρίστριας αλυσίδες, την περασμένη Πέμπτη, στις αποβάθρες του ηλεκτρικού στo σταθμό «Βικτώρια».

Η κλοπή στον σταθμό του ΗΣΑΠ

Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον δράστη να πλησιάζει την τουρίστρια και προσχηματικά της ζητάει κάποιες πληροφορίες. Όταν η κοπέλα, πλησιάζει τις μπάρες για να ακυρώσει το εισιτήριο της, τότε ο δράστης, βρίσκει την ευκαιρία και αρπάζει από το λαιμό της, δύο χρυσές αλυσίδες.

Η κοπέλα βάζει τις φωνές, ο κλέφτης φεύγει τρέχοντας με το θύμα να τον ακολουθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο κακοποιός ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από την αστυνομία, αναφέρει η ΕΡΤ.

Είχε συλληφθεί για το ίδιο αδίκημα στο παρελθόν ο ανήλικος

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί και άλλες φορές για το ίδιο αδίκημα, με την τελευταία να είναι στις 12 Οκτωβρίου όταν η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε συμμορία που δρούσε στην περιοχή της Καλλιθέας, και έκλεβε αλυσίδες από το λαιμό πολιτών.

Στις 14 Οκτωβρίου απολογήθηκε στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος. Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποίησε την κλοπή στο σταθμό του ΗΣΑΠ στη «Βικτώρια».