Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων βρέθηκαν τα μέλη της συμμορίας ανηλίκων που εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 18 ανήλικους σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση– για: συμμορία που διαπράττει ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι, από τον Αύγουστο του 2024, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, τους προσέγγιζαν πεζή και αφαιρούσαν με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Έπειτα από πολύωρη διαδικασία στο ακροατήριο, το Δικαστήριο ανηλίκων έκρινε ποινικά ανεύθυνους τρεις εκ των κατηγορουμένων ηλικίας 16, 16 και 17 ετών που κατηγορούνταν για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Τους επέβαλε το αναμορφωτικό μέτρο παρακολούθησης του προγράμματος reminder, αλλά και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο in, ο συνήγορος των τριών ανήλικων, κ. Ευάγγελος Τρουμπετάρης: «Οι εντολείς μου κατηγορούνταν για σύσταση και ένταξη σε συμμορία με σκοπό τη διάπραξη ληστειών. Το Δικαστήριο, ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, κατά την οποία εξετάστηκαν 25 μάρτυρες και απολογήθηκαν συνολικά 15 άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση, έκρινε τους δικούς μου εντολείς ποινικά ανεύθυνους. Πρόκειται για δίκαιη και ορθά αιτιολογημένη απόφαση.

»Ο σκοπός των Δικαστηρίων Ανηλίκων δεν είναι τιμωρητικός, αλλά παιδαγωγικός. Αποσκοπεί στον σωφρονισμό, τη διαπαιδαγώγηση και κυρίως στον μη στιγματισμό των ανήλικων δραστών, προκειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο σκοπός του δικαστηρίου ήταν να διαγνώσει εάν οι ανήλικοι –οι οποίοι τελούσαν υπό προσωρινή κράτηση– είχαν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα των πράξεών τους, εάν είχαν σωφρονιστεί και διαπαιδαγωγηθεί κατά το διάστημα της κράτησής τους. Το Δικαστήριο, με γνώμονα την αρχή της επιείκειας και της αναλογικότητας, ορθά κατέληξε ότι δεν συνέτρεχαν πλέον λόγοι επιβολής ποινικών κυρώσεων. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της Δικαιοσύνης Ανηλίκων: να προστατεύει, να καθοδηγεί και να δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αντί να στιγματίζει και να αποκλείει».

Αθωώθηκε ο αδερφός της 12χρονης

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και συλληφθέντες, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025, βρισκόταν και ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό. Μάλιστα, κατά τον εντοπισμό του τότε είχε βρεθεί στην κατοχή του 17χρονου μικροποσότητα κάνναβης.

Οκτώ μήνες μετά τη σύλληψή του, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για τις κατηγορίες της σύστασης και ένταξης σε εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για τις ληστείες. Μετά την απόφαση περί αθωότητάς του αφέθηκε ελεύθερος.

Τον αδελφό της 12χρονης από τον Κολωνό εκπροσώπησε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας σε συνεργασία με τον συνάδελφό του Γιώργο Κριεμάδη. Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας που εκτιλύχθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο Εφετείο Αθηνών, οι συνήγοροι του 17χρονου δήλωσαν στο in:

«Μετά από μεγάλη διαδικασία στο ακροατήριο, ο εντολέας μας κρίθηκε ομόφωνα αθώος παρά το βαρύ κατηγορητήριο ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη ληστειών. Όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τα στοιχεία της δικογραφίας ήταν τέτοια που δεν προέκυπτε η ανάμειξή του σε καμία από τις πράξεις και ήταν και ο μόνος κατηγορούμενος που κρίθηκε αθώος από τη συγκεκριμένη ομάδα νεαρών. Δυστυχώς, όμως, αυτό που αποδείχτηκε είναι ότι υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα ανηλίκων και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας».

Ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης

Για τους λοιπούς κατηγορούμενους, διετάχθη η παρακολούθηση κλειστών προγραμμάτων απεξάρτησης (για όσους έκαναν χρήση ουσιών). Δύο εκ των κατηγορουμένων καταδικάστηκαν σε 2 χρόνια ποινή φυλάκισης για τη σύσταση συμμορίας και για τις ληστείες, ποινή την οποία θα εκτίσουν σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.