Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου – Λεία άνω των 30.000 ευρώ
Οι δύο δράστες της ληστείας ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και απείλησαν τους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου την ώρα που που γίνονταν ανατροφοδότηση του ΑΤΜ με μετρητά
Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 26 Μαρτίου.
Έσπασαν τις τζαμαρίες με βαριοπούλες
Παράλληλα, έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες και με την απειλή των όπλων άρπαξαν χρηματικό ποσό περί των 32.000 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 08:00.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται και οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.
