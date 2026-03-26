Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου – Λεία άνω των 30.000 ευρώ

Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 26 Μαρτίου.

Οι δύο δράστες της ληστείας ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και απείλησαν τους υπαλλήλους την ώρα που που γίνονταν ανατροφοδότηση του ΑΤΜ με μετρητά.

Έσπασαν τις τζαμαρίες με βαριοπούλες

Παράλληλα, έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες και με την απειλή των όπλων άρπαξαν χρηματικό ποσό περί των 32.000 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 08:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται και οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.