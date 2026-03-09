Άγρια ληστεία στη Μανολάδα – Τον άρπαξαν με ΙΧ και τον ξυλοκόπησαν για να του πάρουν χρήματα και διαβατήριο

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Μανολάδα, όταν ένας άνδρας έπεσε θύμα απαγωγής και άγριας επίθεσης από τρεις δράστες με σκοπό τη ληστεία.

Οι τρεις άνδρες παρέσυραν με δόλο το θύμα και αφού τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή, τον ξυλοκόπησαν πριν του αρπάξουν χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Για 600 ευρώ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν τον άνδρα στη Μανολάδα και με το πρόσχημα ότι… ένας φίλος τους αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να τον πείσουν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή στο Κουνουπελάκι, τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν 600 ευρώ και το διαβατήριο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν στις 07-03-2026 σε περιοχές της Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), τρεις αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία αλλοδαπού άνδρα, στις 06-03-2026 στη Μανολάδα Ηλείας, τρεις αλλοδαποί, ενεργώντας από κοινού, με το πρόσχημα ότι φίλος τους αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή Κουνουπελάκι.

Εκεί τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και το διαβατήριό του.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αναζητήσεων και ερευνών, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα, ενώ σε συνέχεια των ερευνών, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν στον Καρδαμά Ηλείας τον τρίτο κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αφαιρεθέν διαβατήριο του παθόντα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας».