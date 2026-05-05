Βίντεο ντοκουμέντο – Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ από συμμορία νεαρών που δρούσε στα βόρεια προάστια της Αττικής
Ανάμεσα στους δράστες και ένας 16χρονος - Το τελευταίο διάστημα είχαν διαπράξει τρεις ληστείες στα βόρεια προάστια
Η στιγμή που οπλισμένη συμμορία εισβάλλει σε μίνι μάρκετ στα βόρεια προάστια της Αττικής με σκοπό τη ληστεία, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.
Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που εξασφάλισε και παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, δύο άτομα, με κουκούλες και μάσκες, εισβάλλουν στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου ζητούν τις εισπράξεις.
Ανήλικος ο ένας δράστης
Πρόκειται για έναν 16χρονο, ο οποίος φαίνεται να προτάσσει και το όπλο, και έναν 20χρονο, οι οποίοι μετά το συμβάν εξαφανίστηκαν.
Με τον ίδιο τρόπο το τελευταίο διάστημα είχαν πραγματοποιήσει άλλες τρεις ληστείες σε περιοχές των βορείων προαστίων, με την τελευταία να καταγράφεται στην Κηφισιά.
Συνελήφθησαν και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, όπου απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
