Νέα Αριστερά: Καμία συναίνεση στην καταστροφική Συνταγματική Αναθεώρηση του Μητσοτάκη

Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά, διατυπώνοντας ξεκάθαρο «όχι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, μετά τις προτάσεις της ΝΔ που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

«Η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή βασικών αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης. Επιλογών που οδηγούν στη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και στην περαιτέρω αυταρχικοποίηση του κράτους», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει ότι «ενδεικτικά, παρά την αποδεδειγμένη τοις πράγμασι απάτη των ιδιωτικών ‘πανεπιστημίων’ χωρίς εγκαταστάσεις, καθηγητές και ουσιαστικά προγράμματα σπουδών -ιδρυμάτων κατάλληλων μόνο για να διορίζονται οι κάθε λογής ‘Μακάριοι’- ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα παραβίασε το Σύνταγμα, τώρα επιχειρεί να αλλάξει το άρθρο 16».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «ομοίως, στη χώρα που οι τίμιοι, φιλότιμοι και με αίσθηση δημοσίου συμφέροντος υπάλληλοι, όπως η κ. Τυχεροπούλου, διώκονται, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να καταλάβει κανείς ποιους υπαλλήλους θέλει να ξεφορτωθεί».

Τέλος, επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά τασσόμαστε απέναντι στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση και καλούμε τις δημοκρατικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις να μην προσφέρουν στον κ. Μητσοτάκη μια τόσο επικίνδυνη ευκαιρία».

Αντίστοιχη ανακοίνωση μη συναίνεσης εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, υπογραμμίζοντας πως «καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή».