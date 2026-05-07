Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος

Την άμεση απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του αντισηπτικού ASEPTOMAN gel ανακοίνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΕΟΦ το προϊόν της εταιρείας Dr. Schumacher, διατέθηκε στην αγορά, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική άδεια του ΕΟΦ.

Ποιος είναι ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι ο επίσημος κρατικός φορέας στην Ελλάδα, υπαγόμενος στο Υπουργείο Υγείας, που ιδρύθηκε το 1983. Αρμοδιότητά του είναι η αξιολόγηση, έγκριση, έλεγχος και παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων διατροφής, των καλλυντικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Βασικές Αρμοδιότητες & Δράσεις του ΕΟΦ:

-Έγκριση Κυκλοφορίας: Ελέγχει και εγκρίνει νέα φάρμακα, καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής πριν διατεθούν στο κοινό.

-Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολουθεί την ασφάλεια των προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους, συλλέγοντας αναφορές για παρενέργειες μέσω της “Κίτρινης Κάρτας”.

-Έλεγχος Αγοράς: Απαγορεύει την κυκλοφορία ακατάλληλων ή επικίνδυνων προϊόντων, όπως αντισηπτικά, φάρμακα κ.ά..

-Ενημέρωση κοινού: Παρέχει πληροφόρηση για την ορθολογική χρήση φαρμάκων και εκδίδει ανακοινώσεις/δελτία τύπου.

Ο ΕΟΦ αποτελεί το κεντρικό όργανο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στον τομέα των φαρμακευτικών και συναφών προϊόντων.