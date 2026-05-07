Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 162 χλμ στην εθνική οδό
Το ανώτατο όριο ταχύτητας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης είναι τα 70 χλμ
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί χθες (6/5) βράδυ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης για επικίνδυνη οδήγηση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα. Ακολούθησε έλεγχος και ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
