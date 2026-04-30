Στη σύλληψη ενός 18χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 163 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.