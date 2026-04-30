Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 163 χλμ./ώρα στην εθνική οδό Μουδανιών – Συνελήφθη 18χρονος
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
- Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
- Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
- Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
- Τραυμάτισε με σφυρί δύο παιδιά και ψέκασε με άγνωστη ουσία αστυνομικούς
Στη σύλληψη ενός 18χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 163 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
- Θύελλα στην Αγγλία για τη διαιτησία και τον Σιμεόνε μετά το Ατλέτικο – Άρσεναλ
- Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026: Τι θα δούμε σε Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μικρή Επίδαυρο και Πειραιώς 260
- Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
- Το trash talking του ΛεΜπρόν στον Σενγκούν: «Είσαι το μόνο άτομο εδώ που δεν μπορεί να μιλάει για σοφτ φάουλ» (vid)
- Πόσα εμβόλια χρειάζονται οι ενήλικες; Περισσότερα από όσα νομίζετε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις