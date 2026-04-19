Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα που έφτανε τα 192 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν προσάρμοζε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες, γεγονός που ενέτεινε την επικινδυνότητα της οδήγησής του και αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις